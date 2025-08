L'international allemand Florian Wirtz, arrivé à Liverpool en provenance du Bayer Leverkusen pour plus de 130 millions d'euros, n'attache pas d'importance à ce montant record, à quelques jours de son premier match officiel avec les Reds.

Florian Wirtz est arrivé à Liverpool en provenance du Bayer Leverkusen pour plus de 130 millions d'euros. IMAGO/Shutterstock

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Je n'y pense pas. Je veux juste jouer au football et peu importe combien d'argent les clubs se versent entre eux», a commenté mardi Wirtz, troisième recrue la plus chère de l'histoire du football derrière les transferts de Neymar et Kylian Mbappé au PSG.

L'Allemand de 22 ans va disputer son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs dimanche contre Crystal Palace lors du Community Shield et Liverpool débutera la défense de son titre de champion d'Angleterre le 15 août face à Bournemouth.

«Bien sûr, le grand défi est de remporter à nouveau le titre (de Premier League), et c'est la chose la plus difficile, donc je vais essayer de créer des occasions mais aussi de travailler sans le ballon», a ajouté Wirtz.

L'ancien joueur du Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en 2024, a reconnu qu'il y avait des différences entre la Premier League et la Bundesliga. «C'est plus intense, plus physique, tous les joueurs sont très forts, très rapides», a-t-il détaillé. «Mais je pense que ça va me permettre de progresser et je suis impatient de débuter», a-t-il poursuivi.

«Florian est capable d'apporter beaucoup de créativité dans le dernier tiers du terrain», s'est réjoui son entraineur Arne Slot qui retrouve en l'Allemand des qualités observées chez Trent Alexander-Arnold, latéral droit parti au Real Madrid.

«Les centres et les passes de Trent étaient exceptionnels. Je pense que +Flo+ possède également cette qualité, mais à un poste totalement différent», a-t-il expliqué.

Liverpool a déjà dépensé quelque 250 millions de livres (287 millions d'euros) jusqu'ici lors de ce mercato estival avec notamment l'arrivée de Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giorgi Mamardashvili, Florian Wirtz et Hugo Ekitike.