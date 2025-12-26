  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir Football : une légende de Nottingham Forest s’en est allée

ATS

26.12.2025 - 07:19

John Robertson est décédé à 72 ans, a annoncé jeudi son ancien club de Nottingham Forest avec qui il avait remporté deux Coupes d'Europe. L'ancien ailier écossais avait été à la fois surnommé «le Picasso de notre jeu» et «notre petit gros» par le manager Brian Clough.

Keystone-SDA

26.12.2025, 07:19

26.12.2025, 08:07

«Nous avons le coeur brisé d'annoncer le décès de John Robertson, légende de Nottingham Forest et un ami très cher», a indiqué le club dans un communiqué. «Véritable figure de notre club et double vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions, John restera à jamais dans nos mémoires pour son talent inégalé, son humilité et son dévouement sans faille à Nottingham Forest.»

Né le 20 janvier 1953 à Lanarkshire en Ecosse, Robertson a rejoint Nottingham Forest à l'âge de 17 ans. Il a fait quelques apparitions au milieu de terrain jusqu'à l'arrivée de Clough au début de l'année 1975.

«Il était difficile d'imaginer un athlète professionnel plus improbable», a par la suite écrit Clough dans son autobiographie, à propos de sa première impression sur Robertson. «Un bon à rien débraillé, en mauvaise forme physique et désintéressé». Mais, écrit encore Brian Clough, «quelque chose me disait qu'il fallait essayer de persévérer avec lui».

Coup de génie, Clough place Robertson sur l'aile gauche, où il s'épanouit alors que le club accède à la première division anglaise, en 1977. Il remporte immédiatement le championnat, puis deux Coupes d'Europe.

Robertson, selon Clough, est devenu «l'un des meilleurs passeurs que j'aie jamais vus, aussi doué que les Brésiliens ou les Italiens». «Donnez-lui un ballon et un mètre de pelouse, et c'était un artiste, le Picasso de notre sport».

Un rôle-clé

Forest a remporté ses deux finales de Coupe des champions sur le score de 1-0, Robertson jouant un rôle-clé à chaque fois. Il a d'abord été passeur décisif pour Trevor Francis contre Malmö, à Munich en 1979. Et l'année suivante, lors de la finale à Madrid, Robertson était opposé à Manny Kaltz, intraitable arrière droit international allemand de Hambourg. «Nous avons un petit gros qui va le retourner dans tous les sens», avait pourtant annoncé Clough avant le match. Robertson a marqué le seul but de la rencontre...

John Robertson a été international à 28 reprises avec l'Ecosse (8 buts), disputant notamment les Coupes du monde 1978 et 1982. Il a ensuite rejoint Derby County en 1983, avant de revenir à Nottingham Forest. Il est ensuite devenu entraîneur, travaillant sous les ordres de son ancien coéquipier de Forest, Martin O'Neill, à Wycombe, Norwich, Leicester, Celtic et Aston Villa.

Les plus lus

Pour Noël, Beatrice et Eugenie ont choisi leur camp
Bulle: armés d'un couteau, ils frappent et étranglent une passante
Tchernobyl : la peur d'une nouvelle catastrophe est bien réelle
«Je ne suis pas un chien, je ne crie pas avec la meute»
Voici comment les stars du sport ont fêté Noël
Cadeaux des patrons suisses à Trump: «C'est de la corruption», lâche une experte