L'attaquant brésilien Gabriel Jesus sera opéré «dans les prochains jours». Ceci après avoir subi dimanche une blessure au ligament croisé antérieur du genou gauche, a indiqué mardi son club d'Arsenal.

Gabriel Jesus a subi dimanche une blessure au ligament croisé antérieur du genou gauche. IMAGO/Shutterstock

AFP ATS

L'avant-centre de 27 ans s'est blessé durant la défaite contre Manchester United (1-1, 5-3 tab), dimanche en Coupe d'Angleterre. Il a dû être évacué du terrain sur une civière et est apparu en grande souffrance.

Les examens complémentaires «ont confirmé qu'il a subi une blessure au ligament croisé antérieur du genou gauche», a indiqué Arsenal en fin de journée. «Gabby sera opéré dans les prochains jours et commencera bientôt son programme de récupération et de rééducation», est-il précisé. Aucune indication n'a été donnée concernant sa durée d'indisponibilité.

Arsenal est deuxième du classement en Premier League avant la 21e journée, avec six points de moins et un match en plus disputé par rapport au leader Liverpool.