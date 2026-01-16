  1. Clients Privés
Premier League Glasner sur le départ à Palace, Manchester United en ligne de mire

ATS

16.1.2026 - 18:29

L'entraîneur de Crystal Palace, Oliver Glasner, a annoncé vendredi son départ en fin de saison à l'expiration de son contrat. Son nom circule pour devenir le manager de Manchester United cet été.

Oliver Glasner quittera Crystal Palace en fin de saison.
Oliver Glasner quittera Crystal Palace en fin de saison.
AP

Keystone-SDA

16.01.2026, 18:29

L'Autrichien de 51 ans, arrivé en février 2024, a remporté les deux premiers trophées de l'histoire des «Eagles», à savoir la Coupe d'Angleterre en mai 2025 contre Manchester City, puis le Community Shield contre Liverpool en août.

Avec lui, le club de la banlieue sud de Londres dispute aussi une compétition européenne pour la première fois, cette saison en Conference League. Il dit avoir informé le président Steve Parish de cette décision dès le mois d'octobre.

«J'ai dit à Steve que je cherchais un nouveau défi. C'est mon sentiment après tout ce qui s'est passé. Je lui ai dit en octobre que cela n'avait rien à voir avec le mercato», a-t-il expliqué en conférence de presse.

Crystal Palace a perdu ses meilleurs éléments lors des dernières fenêtres de transfert, notamment Michael Olise en 2024 et Eberechi Eze l'été dernier. Il a réussi à retenir son capitaine, Marc Guéhi, mais le défenseur est sur le point de rejoindre Manchester City, selon la presse.

Pressenti à Man Utd

Le nom d'Oliver Glasner a été cité récemment comme un des plus sérieux candidats pour devenir le prochain entraîneur permanent de Manchester United, qui a nommé Michael Carrick jusqu'à l'été en attendant.

«Je n'ai parlé à aucun autre club», a assuré Glasner vendredi. «J'ai dit aux joueurs, je leur ai promis, que je ferais de mon mieux pour réaliser la meilleure saison de toute l'histoire de Crystal Palace. Je ferai de mon mieux pour ramener un autre trophée à Selhurst Park».

Le club londonien est 13e de Premier League après 21 journées. Il est encore en lice en Conference League mais plus en Coupe d'Angleterre, après son élimination samedi à Macclesfield, club de sixième division.

