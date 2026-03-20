Granit Xhaka craque et fond en larmes en évoquant son enfance

Séquence émotions, cœurs sensibles s'abstenir. Dans une vidéo publiée ce vendredi sur les réseaux sociaux, Granit Xhaka fond en larmes au moment de revenir sur son enfance à Bâle et les responsabilités qui lui ont été confiées très jeune, trop jeune.

Rédaction blue Sport Clara Francey

En équipe nationale comme en club, à Sunderland aujourd'hui mais aussi partout où il est passé auparavant, Granit Xhaka s'est imposé comme un leader. Un rôle que le milieu de terrain de 33 ans n'a pas seulement acquis avec l'expérience du haut niveau. Dans une vidéo diffusée sur le compte Instagram de la Premier League, il explique d'où lui vient ce caractère.

«Je pense que j'avais déjà ce leadership quand j'avais quatre ans, commence-t-il. Parce que mes parents travaillaient toute la journée, faisaient des heures supplémentaires, juste pour nous donner ce qu'on voulait, pour nous amener là où on est aujourd'hui. Mon frère (ndlr : l'ancien joueur du FC Bâle Taulant Xhaka) a un an de plus que moi, mais c'est à moi qu'on a confié les clés de la maison. J'ai très tôt eu cette responsabilité. Il nous arrivait de rester seuls à la maison pendant 18 heures.»

Avant de poursuivre : «Aujourd'hui, deux de mes filles ont six et quatre ans (ndlr : il en a trois). Jamais je ne pourrais imaginer les laisser seules aussi longtemps. Mais nous, on l'a vécu avec mon frère. Ma mère commençait à travailler à 4 heures du matin jusqu'à 15 heures. Elle nous préparait à manger pour le midi, rentrait à 15 heures, faisait à manger pour le soir, puis repartait travailler. Mon père faisait la même chose et...» À ce moment-là, le capitaine de la Nati craque et fond en larmes.

Son enfance en tant que fils d'immigrés kosovars - ses parents, Eli et Ragip, ont fui l'Albanie au début des années 1990 et ont atterri à Bâle - n'a pas été simple, mais a façonné l'homme et le joueur qu'il est devenu. « On n'oublie jamais d'où l'on vient. J'ai aussi des doutes parfois. Mais si tu crois en quelque chose et que tu travailles dur, je pense que tu peux y arriver», conclut-il.