Granit Xhaka forfait pour l’instant. Comme l’a annoncé samedi son club de Sunderland, le capitaine de l’équipe s’est blessé à la cheville lors du match contre Crystal Palace le week-end dernier.

Granit Xhaka forfait pour le moment après une blessure à la cheville. IMAGO/Pro Sports Images

Keystone-SDA ATS

Âgé de 33 ans, Xhaka ne participera donc pas au déplacement à West Ham United et restera pour se faire soigner. La durée de son indisponibilité n’a pas été précisée par le club, qui n’a pas donné de calendrier pour son retour.

