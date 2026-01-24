  1. Clients Privés
Premier League Granit Xhaka devra patienter avant de retrouver les terrains

ATS

24.1.2026 - 13:29

Granit Xhaka forfait pour l’instant. Comme l’a annoncé samedi son club de Sunderland, le capitaine de l’équipe s’est blessé à la cheville lors du match contre Crystal Palace le week-end dernier.

Granit Xhaka forfait pour le moment après une blessure à la cheville.
Granit Xhaka forfait pour le moment après une blessure à la cheville.
IMAGO/Pro Sports Images

Keystone-SDA

24.01.2026, 13:29

Âgé de 33 ans, Xhaka ne participera donc pas au déplacement à West Ham United et restera pour se faire soigner. La durée de son indisponibilité n’a pas été précisée par le club, qui n’a pas donné de calendrier pour son retour.

Le dernier match de Sunderland face à Crystal Palace

