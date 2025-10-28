«Granit Xhaka est le meilleur capitaine que j'ai eu dans ma vie»

Après neuf journées de Premier League, le néo-promu Sunderland occupe la quatrième place du classement. L’arrivée de Granit Xhaka a largement contribué à ce début de saison sensationnel.

Granit Xhaka, capitaine de Sunderland, a marqué les esprits depuis son arrivée cet été. IMAGO/News Images

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Samedi dernier, Sunderland a fêté une victoire 2-1 contre Chelsea. Le but décisif a été marqué par Cehmsdine Talbi à la 93e minute. Après neuf matches, le club du nord-est de l’Angleterre occupe ainsi une étonnante quatrième place au classement, devant certains poids lourds de la Premier League, comme Manchester City, Manchester United, Liverpool ou encore Chelsea.

Si le promu devait obtenir l'une des places qualificatives pour la Ligue des champions à la fin de la saison, cela équivaudrait à une énorme sensation. Ces trois dernières saisons, tous les promus ont, à chaque fois, connu la relégation directe.

L'une des raisons de la progression du club est sans aucun doute la signature de Granit Xhaka. Depuis son arrivée, il n'a manqué aucune minute de jeu en championnat, et le Suisse est devenu indispensable au milieu de terrain. Ou comme l’a déclaré son entraîneur Régis Le Bris après la victoire contre Chelsea : «Granit est la référence pour nous, en termes de performance, de mentalité et de leadership».

Granit Xhaka ne livre pas que sur le terrain

Un avis partagé par son coéquipier Enzo Le Fée. Avant le match contre Chelsea, le média «Stadium Astro» a demandé au joueur français quelle recrue lui avait fait la plus grande impression jusqu'à présent. Sa réponse a été sans équivoque : «Granit Xhaka, parce que pour moi, c'est le meilleur capitaine que j'ai eu dans ma vie».

Enzo Le Fée (à gauche) est enthousiasmé par son nouveau coéquipier Granit Xhaka. Keystone

Xhaka est «bien sûr un très bon joueur», mais cela ne suffit pas, a expliqué Le Fée, ajoutant : «Xhaka essaie de prendre soin de tout le monde et de nous offrir le meilleur environnement. Il change beaucoup de choses ici à Sunderland. Pour moi, ce serait donc Granit».

Ce qui distingue également Sunderland, c'est la grande cohésion d’équipe qui y règne. Personne n’apprécie de rester sur le banc, mais chacun accepte son rôle, a affirmé Le Fée. «Nous sommes une famille. Nous sommes tous dans le même bateau et voulons accomplir la même chose.» Et le véritable objectif est le maintien. Ces deux dernières saisons, 26 et 27 points respectivement auraient suffi pour rester en première division. Sunderland en compte déjà 17 après neuf journées…

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).