«Granit Xhaka est le meilleur capitaine que j'ai eu dans ma vie»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sunderland sous le charme «Granit Xhaka est le meilleur capitaine que j'ai eu dans ma vie»

Patrick Lämmle

28.10.2025

Après neuf journées de Premier League, le néo-promu Sunderland occupe la quatrième place du classement. L’arrivée de Granit Xhaka a largement contribué à ce début de saison sensationnel.

Granit Xhaka, capitaine de Sunderland, a marqué les esprits depuis son arrivée cet été.
Granit Xhaka, capitaine de Sunderland, a marqué les esprits depuis son arrivée cet été.
IMAGO/News Images

Patrick Lämmle

28.10.2025, 11:28

28.10.2025, 11:29

Samedi dernier, Sunderland a fêté une victoire 2-1 contre Chelsea. Le but décisif a été marqué par Cehmsdine Talbi à la 93e minute. Après neuf matches, le club du nord-est de l’Angleterre occupe ainsi une étonnante quatrième place au classement, devant certains poids lourds de la Premier League, comme Manchester City, Manchester United, Liverpool ou encore Chelsea.

Premier League. Xhaka et Sunderland créent la surprise à Chelsea et s'installent sur le podium

Premier LeagueXhaka et Sunderland créent la surprise à Chelsea et s'installent sur le podium

Si le promu devait obtenir l'une des places qualificatives pour la Ligue des champions à la fin de la saison, cela équivaudrait à une énorme sensation. Ces trois dernières saisons, tous les promus ont, à chaque fois, connu la relégation directe.

L'une des raisons de la progression du club est sans aucun doute la signature de Granit Xhaka. Depuis son arrivée, il n'a manqué aucune minute de jeu en championnat, et le Suisse est devenu indispensable au milieu de terrain. Ou comme l’a déclaré son entraîneur Régis Le Bris après la victoire contre Chelsea : «Granit est la référence pour nous, en termes de performance, de mentalité et de leadership».

Granit Xhaka ne livre pas que sur le terrain

Un avis partagé par son coéquipier Enzo Le Fée. Avant le match contre Chelsea, le média «Stadium Astro» a demandé au joueur français quelle recrue lui avait fait la plus grande impression jusqu'à présent. Sa réponse a été sans équivoque : «Granit Xhaka, parce que pour moi, c'est le meilleur capitaine que j'ai eu dans ma vie».

Enzo Le Fée (à gauche) est enthousiasmé par son nouveau coéquipier Granit Xhaka.
Enzo Le Fée (à gauche) est enthousiasmé par son nouveau coéquipier Granit Xhaka.
Keystone

Xhaka est «bien sûr un très bon joueur», mais cela ne suffit pas, a expliqué Le Fée, ajoutant : «Xhaka essaie de prendre soin de tout le monde et de nous offrir le meilleur environnement. Il change beaucoup de choses ici à Sunderland. Pour moi, ce serait donc Granit».

Ce qui distingue également Sunderland, c'est la grande cohésion d’équipe qui y règne. Personne n’apprécie de rester sur le banc, mais chacun accepte son rôle, a affirmé Le Fée. «Nous sommes une famille. Nous sommes tous dans le même bateau et voulons accomplir la même chose.» Et le véritable objectif est le maintien. Ces deux dernières saisons, 26 et 27 points respectivement auraient suffi pour rester en première division. Sunderland en compte déjà 17 après neuf journées…

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

Les plus lus

11 adorables Saint-Bernard viennent de naître – Regardez-les en direct !
«Granit Xhaka est le meilleur capitaine que j'ai eu dans ma vie»
Un socialiste peut-il gouverner la ville la plus riche du monde?
Le président de la FIS critique les JO : «C’est une grande honte»
La fille de Brigitte Macron attendue à la barre