Nordi Mukiele, barré par la concurrence au Paris Saint-Germain, s'est engagé pour quatre saisons avec Sunderland, a indiqué dimanche le club promu en Premier League. Le défenseur français retrouve ainsi Granit Xhaka, avec lequel il évoluait la saison dernière au Bayer Leverkusen.

Granit Xhaka et Nordi Mukiele seront à nouveau coéquipiers cette saison. IMAGO/Rene Schulz

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le latéral droit grossit encore la colonie tricolore des «Black Cats» qui, en plus de leur entraîneur Régis Le Bris, possède dans leurs rangs Timothée Pembélé, Abdoullah Ba, Enzo Le Fée et Wilson Isidor.

La confirmation du transfert, dont le montant n'a pas été communiqué, intervient au lendemain de la victoire 3-0 contre West Ham en ouverture de la saison de Premier League.

Le joueur de 27 ans, formé au Paris FC et passé par Laval et Montpellier, avait rejoint le PSG en 2022 après quatre saisons passées à Leipzig, en Allemagne. Il n'a pas réussi à s'imposer dans le club de la capitale et a été prêté la saison dernière au Bayer Leverkusen, avec qui il a disputé 24 rencontres.

Mukiele compte une sélection avec l'équipe de France de Didier Deschamps, qu'il a honorée à Lyon en septembre 2021 contre la Finlande dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022.