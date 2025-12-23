L'attaquant de Liverpool Alexander Isak, victime d'une fracture du péroné, devrait être absent pendant au moins deux mois, a indiqué mardi son entraîneur Arne Slot.

Alexander Isak absent au moins deux mois pour fracture du péroné. IMAGO/Mark Pain

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Le Suédois de 26 ans s'est blessé samedi lors d'un duel avec le défenseur de Tottenham Micky van de Ven en marquant le premier but de la victoire 2-1 de Liverpool, avant de quitter le terrain en boitant.

Slot s'en est pris au défenseur: «Le tacle de Van de Ven, si vous le faites dix fois, je pense que dix fois il y a un risque sérieux qu'un joueur subisse une blessure grave», a-t-il accusé.

Liverpool avait indiqué lundi dans un communiqué que l'attaquant avait été opéré d'une blessure à la cheville, impliquant une fracture du péroné.

«Ça va être une blessure longue, pour deux mois, a déclaré Slot aux journalistes mardi. Donc oui, c’est une très, très, très grande déception pour lui. Et par conséquent, bien sûr, pour nous aussi.»

Un ultime coup dur pour Isak

Cette blessure constitue le dernier coup dur pour le Suédois, après son transfert en provenance de Newcastle pour un record britannique de 125 millions de livres (145 millions d'euros) en septembre.

Hors de forme en début de saison, il a déjà été interrompu par une blessure à l'aine. Son absence représente un sérieux coup pour le coach des Reds alors que Mohamed Salah est à la Coupe d’Afrique des nations et que Cody Gakpo ne devrait pas revenir d’une blessure musculaire avant le début de la nouvelle année.

Slot ne dispose plus que d’Hugo Ekitike, auteur de cinq buts lors de ses quatre derniers matches, et du peu utilisé Federico Chiesa comme attaquants expérimentés.

Liverpool, après un début de saison désastreux, est remonté à la cinquième place du classement à dix points du leader Arsenal.