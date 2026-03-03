Liverpool a subi une embarrassante défaite 2-1 chez la lanterne rouge Wolverhampton, mardi en Premier League, une contre-performance qui pourrait mettre à mal sa présence dans le Top 5 qualificatif pour la Ligue des champions.

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Le champion d'Angleterre sortant a encaissé le but de la défaite dans le temps additionnel sur un tir d'André détourné par le défenseur Joe Gomez (90e+4). Mohamed Salah avait répondu plus tôt (83e) à Rodrigo Gomes (78e).

Cinquième avec 48 points, Liverpool se trouve trois points derrière Aston Villa (4e, 51 pts) et trois points devant Chelsea (6e, 45 pts), deux équipes qui s'affrontent mercredi.

Wolverhampton reste bon dernier, à onze longueurs du premier relégable Nottingham, mais la lanterne rouge enchaîne une deuxième victoire d'affilée, quatre jours après avoir surpris Aston Villa (2-0).

Il s'agit de la troisième victoire seulement pour les Wolves cette saison en Premier League.