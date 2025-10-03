Le Ballon d'or 2024, Rodri, sur le carreau la saison dernière à cause d'un genou blessé, ne retrouvera pas son meilleur niveau avant la saison prochaine, a prévenu son entraîneur à Manchester City, Pep Guardiola.

🚨🇪🇸 Guardiola: “Rodri will be good at the 2026 World Cup with Spain, next season - he will be the best Rodri”.



“This season, it will be how you handle it, step by step. It's normal. For one year, he's been on the massage table. The body changes, the rhythm changes…”. pic.twitter.com/jHg6K92aQN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2025

Agence France-Presse Arthur Rappaz

«Rodri est un joueur exceptionnel, tout le monde le sait», a rappelé Guardiola vendredi, mais il est «peut-être difficile à comprendre» que le retour vers son meilleur niveau sera long et progressif.

Prévue l'été prochain, «la Coupe du monde verra le meilleur Rodri, et la saison prochaine aussi», a estimé Guardiola, appelant l'Espagnol de 29 ans à avant tout «gérer» cette saison de reprise.

«Il a été absent pendant un an. Le corps change, le rythme change, c'est une question de temps. S'il est en bonne santé, il reviendra», a-t-il encore ajouté.

Rodri a manqué la victoire 5-1 contre Burnley le week-end dernier, à cause d'une douleur au genou.

Des rechutes

Après une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en septembre 2024, le métronome des Citizens avait fait son retour en mai, avant de souffrir de rechutes, notamment à la Coupe du monde des clubs cet été.

En son absence, City a recruté Nico Gonzalez. Et si on ne remplace pas un Ballon d'or si facilement, Guardiola compte tout de même sur cet autre Espagnol comme doublure de Rodri, qui «ne peut pas encore tenir le rythme pendant 90 minutes».

Septième de Premier League à cinq points du leader Liverpool, City sera à Brentford dimanche.