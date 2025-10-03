  1. Clients Privés
Patience à Manchester City Guardiola avertit : Rodri, un retour piano piano

Arthur Rappaz

3.10.2025

Le Ballon d'or 2024, Rodri, sur le carreau la saison dernière à cause d'un genou blessé, ne retrouvera pas son meilleur niveau avant la saison prochaine, a prévenu son entraîneur à Manchester City, Pep Guardiola.

Agence France-Presse

03.10.2025, 17:38

«Rodri est un joueur exceptionnel, tout le monde le sait», a rappelé Guardiola vendredi, mais il est «peut-être difficile à comprendre» que le retour vers son meilleur niveau sera long et progressif.

Prévue l'été prochain, «la Coupe du monde verra le meilleur Rodri, et la saison prochaine aussi», a estimé Guardiola, appelant l'Espagnol de 29 ans à avant tout «gérer» cette saison de reprise.

Ligue des champions. Rashford assomme Schär et Newcastle, Haaland bat un nouveau record

Ligue des championsRashford assomme Schär et Newcastle, Haaland bat un nouveau record

«Il a été absent pendant un an. Le corps change, le rythme change, c'est une question de temps. S'il est en bonne santé, il reviendra», a-t-il encore ajouté.

Rodri a manqué la victoire 5-1 contre Burnley le week-end dernier, à cause d'une douleur au genou.

Des rechutes

Après une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en septembre 2024, le métronome des Citizens avait fait son retour en mai, avant de souffrir de rechutes, notamment à la Coupe du monde des clubs cet été.

Football. Accord entre la Premier League et Manchester City

FootballAccord entre la Premier League et Manchester City

En son absence, City a recruté Nico Gonzalez. Et si on ne remplace pas un Ballon d'or si facilement, Guardiola compte tout de même sur cet autre Espagnol comme doublure de Rodri, qui «ne peut pas encore tenir le rythme pendant 90 minutes».

Septième de Premier League à cinq points du leader Liverpool, City sera à Brentford dimanche.

