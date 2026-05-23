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Premier League La montée pour Hull City, qui retrouve sa place parmi l'élite

ATS

23.5.2026 - 19:45

Hull City évoluera en Premier League la saison prochaine. Les «Tigers» ont battu Middlesbrough grâce à un but dans les arrêts de jeu (1-0) en finale des barrages d'accession samedi à Wembley.

Keystone-SDA

23.05.2026, 19:45

Hull a pourtant été dominé par «Boro» dans un match assez pauvre en occasions mais a marqué le seul but de la rencontre par Oliver McBurnie, qui avait déjà terminé deuxième meilleur réalisateur du Championship.

Premier League. Exclu du barrage d'accession pour espionnage, Southampton fait appel

Premier LeagueExclu du barrage d'accession pour espionnage, Southampton fait appel

Hull City, qui avait terminé 6e de la phase régulière, va retrouver la Premier League pour la première fois depuis sa relégation en 2017. Les joueurs du nord-est de l'Angleterre étaient même descendus au 3e échelon en 2020 avant de remonter l'année suivante.

«Boro» avait initialement été éliminé en demi-finale par Southampton (0-0, 2-1) mais avait été repêché après l'exclusion des Saints, punis pour avoir espionné un entraînement de leurs adversaires. Coventry et Ipswich, respectivement 1er et 2e à l'issue de la longue saison de Championship (46 matches), avaient déjà validé leur montée en Premier League.

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