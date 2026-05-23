Hull City évoluera en Premier League la saison prochaine. Les «Tigers» ont battu Middlesbrough grâce à un but dans les arrêts de jeu (1-0) en finale des barrages d'accession samedi à Wembley.

WE ARE HULL CITY. WE ARE PREMIER LEAGUE!#hcafc pic.twitter.com/KTqB98nAaj — Hull City (@HullCity) May 23, 2026

Keystone-SDA ATS

Hull a pourtant été dominé par «Boro» dans un match assez pauvre en occasions mais a marqué le seul but de la rencontre par Oliver McBurnie, qui avait déjà terminé deuxième meilleur réalisateur du Championship.

Hull City, qui avait terminé 6e de la phase régulière, va retrouver la Premier League pour la première fois depuis sa relégation en 2017. Les joueurs du nord-est de l'Angleterre étaient même descendus au 3e échelon en 2020 avant de remonter l'année suivante.

«Boro» avait initialement été éliminé en demi-finale par Southampton (0-0, 2-1) mais avait été repêché après l'exclusion des Saints, punis pour avoir espionné un entraînement de leurs adversaires. Coventry et Ipswich, respectivement 1er et 2e à l'issue de la longue saison de Championship (46 matches), avaient déjà validé leur montée en Premier League.