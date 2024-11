Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, a affirmé dimanche s'être «excusé» auprès d'Erik ten Hag car, selon lui, les joueurs sont en partie responsables du limogeage de l'entraîneur néerlandais.

Erik ten Hag et Bruno Fernandes Brighton le 23 avril 2023. IMAGO

AFP Clara Francey

«À chaque fois qu'un entraîneur part, il faut aussi endosser une partie de la responsabilité. C'est parce que l'équipe ne va pas très bien», a déclaré le meneur de jeu portugais sur Sky Sports après le match nul 1-1 contre Chelsea dimanche.

«Il est plus simple de se débarrasser d'un manager que de 15 joueurs. J'ai parlé au manager et je me suis excusé, j'étais déçu qu'il soit parti et j'ai essayé de l'aider», a-t-il assuré. Erik ten Hag a été limogé lundi par Manchester United après un début de saison raté en championnat et sans aucune victoire en Europa League.

Fernandes a été muet face aux cages adverses durant cette période mais, depuis le départ du Néerlandais, il a inscrit un doublé contre Leicester (5-2) mercredi en Coupe de la Ligue et ouvert le score sur pénalty dimanche contre Chelsea.

«Je n'ai pas marqué de buts, nous n'en marquons pas et je me sens responsable. Je me suis toujours donné à 100 %. Il le sait», a poursuivi le joueur de 30 ans, désigné capitaine par ten Hag.

Fernandes s'est dit impatient d'évoluer sous les ordres de Ruben Amorim, l'actuel entraîneur du Sporting Lisbonne, attendu sur le banc de Manchester United à partir du 11 novembre en remplacement de ten Hag.

«Je suis un grand fan du Sporting et je regarde beaucoup de leurs matches. Ruben Amorim a redonné de l'enthousiasme au club», a déclaré Fernandes. Là-bas, «il a tout transformé et a rassemblé tout le monde».