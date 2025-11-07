  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Arne Slot «Il faut laisser à Alexander Isak du temps»

ATS

7.11.2025 - 12:14

Alexander Isak reprendra l'entraînement avec Liverpool vendredi, avant le choc de dimanche contre Manchester City. Mais son entraîneur Arne Slot a demandé de faire preuve de patience envers la recrue la plus chère de l'histoire de la Premier League.

Keystone-SDA

07.11.2025, 12:14

07.11.2025, 12:15

L'attaquant suédois, qui a signé début septembre pour un montant record au Royaume-Uni de 125 millions de livres sterling (environ 140 millions de francs suisses), n'a plus joué depuis qu'il a été remplacé à la mi-temps du match de Ligue des champions à Francfort le 22 octobre en raison d'une blessure à l'aine.

Frankfurt – Liverpool 1-5

Frankfurt – Liverpool 1-5

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Pas sûr donc qu'Isak soit au meilleur de sa forme pour affronter la Suisse samedi 15 novembre à Genève, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Les Scandinaves pourraient également être privés de Viktor Gyökeres, qui a manqué le dernier match d'Arsenal à Prague en Ligue des champions pour cause de blessure.

«Il s'entraînera pour la première fois aujourd'hui avec l'équipe, après deux semaines d'absence», a déclaré Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, lors de sa conférence de presse d'avant-match vendredi.

Selon lui, le buteur de 26 ans aura besoin de temps pour retrouver pleinement sa forme physique. «On ne peut pas comparer la rééducation aux matches ou aux séances d'entraînement avec l'équipe», a souligné le technicien néerlandais. «Il faut lui laisser du temps», a-t-il répété.

Toujours muet en Premier League

L'ancien joueur de Newcastle n'a disputé que huit matches pour son nouveau club depuis son arrivée à Anfield le jour de la clôture du mercato d'été, et n'a toujours pas marqué de but en Premier League.

Manchester City et Liverpool sont pour l'instant à la traîne derrière Arsenal, qui compte six points d'avance sur l'équipe de Pep Guardiola, deuxième au classement, et sept sur les Reds, champions en titre, troisièmes après leur victoire contre Aston Villa samedi dernier, qui a mis fin à une série de quatre défaites.

Les plus lus

Cyril Hanouna excédé par Adriana Karembeu et Marc Lavoine
Le constructeur automobile Renault endeuillé
Mort d’un enfant de huit ans : l'ex-petite amie du père aurait commis l’irréparable
Violents heurts à la Philharmonie de Paris : Marine Le Pen voit rouge !
Stupeur dans le Bureau ovale ! Un homme s’écroule sous les yeux de Trump
Chaos au concert de l’Orchestre philharmonique d’Israël : quatre interpellations