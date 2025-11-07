Alexander Isak reprendra l'entraînement avec Liverpool vendredi, avant le choc de dimanche contre Manchester City. Mais son entraîneur Arne Slot a demandé de faire preuve de patience envers la recrue la plus chère de l'histoire de la Premier League.

Arne Slot confirms Alexander Isak will return to Liverpool first-team training today ahead of Sunday's game at Manchester City 🔴 pic.twitter.com/LtmVLY3y81 — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 7, 2025

Keystone-SDA ATS

L'attaquant suédois, qui a signé début septembre pour un montant record au Royaume-Uni de 125 millions de livres sterling (environ 140 millions de francs suisses), n'a plus joué depuis qu'il a été remplacé à la mi-temps du match de Ligue des champions à Francfort le 22 octobre en raison d'une blessure à l'aine.

Frankfurt – Liverpool 1-5 UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26 22.10.2025

Pas sûr donc qu'Isak soit au meilleur de sa forme pour affronter la Suisse samedi 15 novembre à Genève, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Les Scandinaves pourraient également être privés de Viktor Gyökeres, qui a manqué le dernier match d'Arsenal à Prague en Ligue des champions pour cause de blessure.

«Il s'entraînera pour la première fois aujourd'hui avec l'équipe, après deux semaines d'absence», a déclaré Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, lors de sa conférence de presse d'avant-match vendredi.

Selon lui, le buteur de 26 ans aura besoin de temps pour retrouver pleinement sa forme physique. «On ne peut pas comparer la rééducation aux matches ou aux séances d'entraînement avec l'équipe», a souligné le technicien néerlandais. «Il faut lui laisser du temps», a-t-il répété.

Toujours muet en Premier League

L'ancien joueur de Newcastle n'a disputé que huit matches pour son nouveau club depuis son arrivée à Anfield le jour de la clôture du mercato d'été, et n'a toujours pas marqué de but en Premier League.

Manchester City et Liverpool sont pour l'instant à la traîne derrière Arsenal, qui compte six points d'avance sur l'équipe de Pep Guardiola, deuxième au classement, et sept sur les Reds, champions en titre, troisièmes après leur victoire contre Aston Villa samedi dernier, qui a mis fin à une série de quatre défaites.