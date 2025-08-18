  1. Clients Privés
Insultes racistes à Liverpool Il ne pourra plus s'approcher d'un stade à moins de 1,6 km

ATS

18.8.2025 - 13:13

Le supporter ayant proféré des insultes racistes envers le joueur ghanéen de Bournemouth Antoine Semenyo, vendredi à Liverpool, a été interdit de stade au Royaume-Uni, a annoncé la police lundi.

Antoine Semenyo a été victime d'injures racistes lors du match d'ouverture de Premier League vendredi.
Antoine Semenyo a été victime d'injures racistes lors du match d'ouverture de Premier League vendredi.
IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA

18.08.2025, 13:13

18.08.2025, 14:00

Cet habitant de Liverpool âgé de 47 ans a été expulsé du stade d'Anfield après l'interruption du match, puis arrêté samedi.

Premier League. Racisme en tribunes à Liverpool : un joueur de Bournemouth visé

Premier LeagueRacisme en tribunes à Liverpool : un joueur de Bournemouth visé

La police anglaise l'a libéré en lui interdisant «d'assister à tout match de football réglementé au Royaume-Uni». Il n'a pas non plus le droit d'approcher un stade de football «à moins d'un mile» (1,6 km), a-t-il été précisé dans un communiqué.

L'enquête «est toujours en cours et nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le club», a ajouté la police locale.

Le match entre Liverpool et Bournemouth (4-2) a été interrompu à la 29e minute après qu'Antoine Semenyo a fait part à l'arbitre d'insultes racistes venant des tribunes.

L'ailier ghanéen, auteur de deux buts durant le match, a déclaré samedi que cet incident allait le marquer «pour toujours». «Pas à cause des paroles d'une personne mais parce que toute la famille du football s'est réunie» pour le soutenir, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Coupe d'Allemagne. «C'est effrayant» - Infantino dénonce des insultes racistes «inadmissibles»

Coupe d'Allemagne«C'est effrayant» - Infantino dénonce des insultes racistes «inadmissibles»

