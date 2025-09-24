Il sort Liverpool du pétrin et se fait expulser dans la foulée !

Sauveur de Liverpool en fin de match en Coupe de la Ligue mardi, Hugo Ekitiké a été expulsé après un geste «inutile et stupide», selon les dires de son entraîneur Arne Slot. Ce dernier n’a pas caché sa déception tandis que le joueur français a présenté ses excuses.

Nicolas Larchevêque Nicolas Larchevêque

Hugo Ekitiké est passé par toutes les émotions mardi soir en Coupe de la Ligue anglaise. Entré en jeu à la mi-temps, l’attaquant français a joué les héros en offrant la victoire (2-1) à la 85e minute à Liverpool, malmené jusqu’ici par Southampton (deuxième division) en 16es de finale à Anfield.

Porté par l’euphorie, le buteur de 23 ans est alors allé célébrer sa réussite en brandissant son maillot devant les fans des Reds. Mais sa joie a été de courte durée puisqu’il a été... expulsé dans la foulée ! En effet, averti pour avoir enlevé son chandail, il a oublié qu’il avait déjà reçu un premier carton jaune à la 53e minute, comme a tenté de lui rappeler son coéquipier Jeremie Frimpong, incrédule.

«C’était inutile et stupide»

Fort heureusement pour Ekitiké, son équipe, réduite à dix jusqu’au coup de sifflet final, est parvenue à préserver son avantage. Mais son erreur n’a pas vraiment été du goût à son entraîneur. «C’était inutile et stupide. Lors du premier carton jaune (pour contestation), c'était déjà inutile et, dans une certaine mesure, stupide, car il faut maîtriser ses émotions», a lancé Arne Slot après la rencontre en conférence de presse.

Avant d’ajouter qu’il avait eu une discussion avec l’international tricolore (2 sélections) : «Je lui ai dit que si tu marquais en finale de la Ligue des champions à la 87e minute, après avoir éliminé trois joueurs et avoir tiré dans la lucarne, je pourrais peut-être comprendre. Il m'a répondu que c’était de sa faute. Je suis un peu vieux jeu, j'ai 47 ans. Je n'ai jamais joué à ce niveau, mais j'ai marqué quelques buts. Si j'avais marqué un tel but, je me serais retourné et j'aurais dit à Federico Chiesa (l’auteur de la passe décisive) : ‘Ce but, c'est grâce à toi, pas à moi’. Donc oui, c’était inutile et pas intelligent.»

😯 Needless? Yes. Stupid? Yes. Arne Slot's accurate assessment of Ekititke's red card. pic.twitter.com/q0i3sX2Cw4 — This Is Anfield (@thisisanfield) September 23, 2025

De son côté, Hugo Ekitiké a fait amende honorable sur les réseaux sociaux. «J'étais tellement excité ce soir d'aider l'équipe à remporter une nouvelle victoire ici, chez nous, pour mon premier match de Carabao Cup... L'émotion m'a submergé ce soir. Je présente mes excuses à toute la famille Red, merci aux fans qui nous soutiennent toujours et à mes coéquipiers pour avoir assuré cette victoire», a-t-il écrit dans une story sur Instagram.

Celui qui a été recruté cet été pour 95 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort a déjà inscrit 5 réussites cette saison. Mais suite à sa bévue de mardi soir, il sera suspendu pour le déplacement de Liverpool à Crystal Palace samedi lors de la 6e journée de Premier League.