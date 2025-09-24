  1. Clients Privés
«C’était inutile et stupide» Il sort Liverpool du pétrin et se fait expulser dans la foulée !

Nicolas Larchevêque

24.9.2025

Sauveur de Liverpool en fin de match en Coupe de la Ligue mardi, Hugo Ekitiké a été expulsé après un geste «inutile et stupide», selon les dires de son entraîneur Arne Slot. Ce dernier n’a pas caché sa déception tandis que le joueur français a présenté ses excuses.

Nicolas Larchevêque

24.09.2025, 09:07

24.09.2025, 11:02

Hugo Ekitiké est passé par toutes les émotions mardi soir en Coupe de la Ligue anglaise. Entré en jeu à la mi-temps, l’attaquant français a joué les héros en offrant la victoire (2-1) à la 85e minute à Liverpool, malmené jusqu’ici par Southampton (deuxième division) en 16es de finale à Anfield.

Porté par l’euphorie, le buteur de 23 ans est alors allé célébrer sa réussite en brandissant son maillot devant les fans des Reds. Mais sa joie a été de courte durée puisqu’il a été... expulsé dans la foulée ! En effet, averti pour avoir enlevé son chandail, il a oublié qu’il avait déjà reçu un premier carton jaune à la 53e minute, comme a tenté de lui rappeler son coéquipier Jeremie Frimpong, incrédule.

«C’était inutile et stupide»

Fort heureusement pour Ekitiké, son équipe, réduite à dix jusqu’au coup de sifflet final, est parvenue à préserver son avantage. Mais son erreur n’a pas vraiment été du goût à son entraîneur. «C’était inutile et stupide. Lors du premier carton jaune (pour contestation), c'était déjà inutile et, dans une certaine mesure, stupide, car il faut maîtriser ses émotions», a lancé Arne Slot après la rencontre en conférence de presse.

Avant d’ajouter qu’il avait eu une discussion avec l’international tricolore (2 sélections) : «Je lui ai dit que si tu marquais en finale de la Ligue des champions à la 87e minute, après avoir éliminé trois joueurs et avoir tiré dans la lucarne, je pourrais peut-être comprendre. Il m'a répondu que c’était de sa faute. Je suis un peu vieux jeu, j'ai 47 ans. Je n'ai jamais joué à ce niveau, mais j'ai marqué quelques buts. Si j'avais marqué un tel but, je me serais retourné et j'aurais dit à Federico Chiesa (l’auteur de la passe décisive) : ‘Ce but, c'est grâce à toi, pas à moi’. Donc oui, c’était inutile et pas intelligent.»

De son côté, Hugo Ekitiké a fait amende honorable sur les réseaux sociaux. «J'étais tellement excité ce soir d'aider l'équipe à remporter une nouvelle victoire ici, chez nous, pour mon premier match de Carabao Cup... L'émotion m'a submergé ce soir. Je présente mes excuses à toute la famille Red, merci aux fans qui nous soutiennent toujours et à mes coéquipiers pour avoir assuré cette victoire», a-t-il écrit dans une story sur Instagram.

Celui qui a été recruté cet été pour 95 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort a déjà inscrit 5 réussites cette saison. Mais suite à sa bévue de mardi soir, il sera suspendu pour le déplacement de Liverpool à Crystal Palace samedi lors de la 6e journée de Premier League.

Top 10 des plus gros transferts du mercato estival 2025

Top 10 des plus gros transferts du mercato estival 2025

Le mercato estival 2025 a été marqué par des transferts spectaculaires. De grands talents ont quitté leur club d’origine pour rejoindre de nouvelles équipes, dans des transactions record qui redessinent le paysage du football européen.

03.09.2025

