Les diffuseurs télé «devraient m'offrir une bouteille de vin» pour le spectacle offert mardi à Fulham (5-4), sûrement «l'un des matches de la saison», a déclaré l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, vendredi.

MAIS QUI PEUT ARRÊTER PHIL FODEN ? 🤯



Après un doublé ce week-end, l'Anglais s'offre un bijou ce soir face à Fulham 💍#FULMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/C1nLelrWEa — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 2, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

L'Espagnol a assuré avoir pris du plaisir malgré les frayeurs vécues dans les dernières minutes à Fulham, où son équipe a mené 5-1 avant d'encaisser trois buts de suite.

«Ça doit être l'un des matches de l'année, de la saison, non? S'il y a un prix pour cela, nous sommes des candidats avec Fulham», a-t-il d'abord répondu avec légèreté, vendredi en conférence de presse.

«Si je suis chez moi et que je regarde ce match, je ne change pas de chaîne. Je suis presque sûr que les diffuseurs sont contents de nous. Ils devraient envisager de me remercier, Marco (Silva, l'entraîneur de Fulham, ndlr) et moi, et m'offrir une bouteille de vin, à nous tous. Non, je ne plaisante pas», a-t-il ajouté.

Après la trêve internationale de novembre, Manchester City a produit des performances irrégulières: une défaite 2-1 à Newcastle, une victoire obtenue dans le temps additionnel contre Leeds (3-2) et celle acquise en serrant les dents à Fulham (5-4).

«On se crée des occasions et on marque des buts parce qu'on a construit une équipe pour cela (...) mais nous devons être plus solides. Cela concerne tout le monde, pas seulement les gardiens ou les défenseurs», a-t-il commenté.

Manchester City occupe la deuxième place de Premier League avant d'accueillir samedi le promu Sunderland, sixième après avoir battu Chelsea (2-1), puis tenu tête à Arsenal (2-2) et Liverpool (1-1) au cours du mois écoulé, entre autres.

«A mon humble avis, ils méritent d'être là où ils sont. (...) Quatorze matches en Premier League contre ces adversaires-là, obtenir des résultats et être dans cette position, ils le méritent», a insisté Guardiola.

«Ils ont quatre ou cinq ou six choses qu'ils font constamment bien, sinon ils ne seraient pas là où ils sont. Dans ce championnat, c'est impossible. C'est un bon défi pour nous», a conclu l'entraîneur six fois sacré en Premier League.