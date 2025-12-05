  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pep Guardiola «Ils devraient envisager de nous offrir une bouteille de vin»

Clara Francey

5.12.2025

Les diffuseurs télé «devraient m'offrir une bouteille de vin» pour le spectacle offert mardi à Fulham (5-4), sûrement «l'un des matches de la saison», a déclaré l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, vendredi.

Agence France-Presse

05.12.2025, 15:43

05.12.2025, 15:48

L'Espagnol a assuré avoir pris du plaisir malgré les frayeurs vécues dans les dernières minutes à Fulham, où son équipe a mené 5-1 avant d'encaisser trois buts de suite.

Premier League. Un 100e but record pour Erling Haaland dans un match fou

Premier LeagueUn 100e but record pour Erling Haaland dans un match fou

«Ça doit être l'un des matches de l'année, de la saison, non? S'il y a un prix pour cela, nous sommes des candidats avec Fulham», a-t-il d'abord répondu avec légèreté, vendredi en conférence de presse.

«Si je suis chez moi et que je regarde ce match, je ne change pas de chaîne. Je suis presque sûr que les diffuseurs sont contents de nous. Ils devraient envisager de me remercier, Marco (Silva, l'entraîneur de Fulham, ndlr) et moi, et m'offrir une bouteille de vin, à nous tous. Non, je ne plaisante pas», a-t-il ajouté.

Après la trêve internationale de novembre, Manchester City a produit des performances irrégulières: une défaite 2-1 à Newcastle, une victoire obtenue dans le temps additionnel contre Leeds (3-2) et celle acquise en serrant les dents à Fulham (5-4).

«On se crée des occasions et on marque des buts parce qu'on a construit une équipe pour cela (...) mais nous devons être plus solides. Cela concerne tout le monde, pas seulement les gardiens ou les défenseurs», a-t-il commenté.

Manchester City occupe la deuxième place de Premier League avant d'accueillir samedi le promu Sunderland, sixième après avoir battu Chelsea (2-1), puis tenu tête à Arsenal (2-2) et Liverpool (1-1) au cours du mois écoulé, entre autres.

Premier League. Liverpool évite le pire contre Sunderland et Granit Xhaka

Premier LeagueLiverpool évite le pire contre Sunderland et Granit Xhaka

«A mon humble avis, ils méritent d'être là où ils sont. (...) Quatorze matches en Premier League contre ces adversaires-là, obtenir des résultats et être dans cette position, ils le méritent», a insisté Guardiola.

«Ils ont quatre ou cinq ou six choses qu'ils font constamment bien, sinon ils ne seraient pas là où ils sont. Dans ce championnat, c'est impossible. C'est un bon défi pour nous», a conclu l'entraîneur six fois sacré en Premier League.

Les plus lus

Découverte d'une tombe monumentale vieille de 2600 ans
Les négociations entre Washington et Kiev à Miami sont terminées
Harry glisse un tacle à Donald Trump lors d'un talk-show
Sortie de l’hôpital, Gut-Behrami se projette déjà vers l’avenir !
Le contrat d'achat des huit premiers F-35 suisses est signé
Lando Norris ouvre les hostilités aux essais libres !