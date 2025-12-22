  1. Clients Privés
Guardiola intransigeant «Ils peuvent manger, mais...» - Les Citizens soumis à la pesée

Melchior Cordonier

22.12.2025

Les joueurs de Manchester City seront soumis à une pesée après Noël et ceux qui accuseront un surpoids seront mis à l'écart du groupe, a prévenu lundi leur entraîneur Pep Guardiola.

Pep Guardiola prévient que les joueurs en surpoids après Noël seront écartés face à Nottingham Forest.
Pep Guardiola prévient que les joueurs en surpoids après Noël seront écartés face à Nottingham Forest.
AP

Agence France-Presse

22.12.2025, 13:10

22.12.2025, 13:51

Guardiola a fait peser les membres de son équipe avant la mini-trêve et «quand ils reviendront le 25 (décembre) je vais contrôler s'ils ont pris des kilos», a-t-il déclaré.

«Je veux voir comment ils seront après trois jours (de fêtes). Ils peuvent manger, mais je veux les contrôler», a-t-il ajouté. «Un joueur qui reviendra avec 3 kilos de plus restera à Manchester, il ne sera pas du déplacement à Nottingham Forest» le 27 décembre, a-t-il promis.

Guardiola a cependant demandé à ses joueurs de profiter de ces quelques jours pour «profiter de leur famille et oublier le football» pour retrouver de la fraîcheur mentale.

Manchester City, vainqueur tranquille de West Ham samedi (3-0), pointe à la deuxième place de la Premier League, à deux points du leader Arsenal, après 17 journées.

