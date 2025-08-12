  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League De City à Everton : Grealish à l’heure de la relance ?

ATS

12.8.2025 - 19:22

Jack Grealish a été prêté par Manchester City pour une saison à Everton, ont annoncé les deux clubs de Premier League mardi. L'ailier anglais tentera de rebondir chez les Toffees.

Keystone-SDA

12.08.2025, 19:22

12.08.2025, 20:08

L'attaquant n'était plus en odeur de sainteté la saison dernière auprès de son entraîneur Pep Guardiola, qui ne l'avait titularisé que sept fois en championnat, l'avait mis sur le banc pour la finale de la «Cup», contre Crystal Palace et ne l'avait pas emmené au Mondial des clubs en juillet aux États-Unis.

Premier League. Manchester City s'offre Omar Marmoush

Premier LeagueManchester City s'offre Omar Marmoush

L'ailier de 29 ans portera chez les Toffees le maillot frappé du numéro 28, qui fut celui de deux de ses illustres prédécesseurs, Wayne Rooney et Paul Gascoigne.

Palmarès fourni

Grealish avait rejoint Manchester City en provenance d'Aston Villa en 2021, pour 100 millions de livres (environ 110 millions de francs). Il a conquis avec les Cityzens trois titres de champion d'Angleterre (2022, 2023 et 2024), la Ligue des champions et la Coupe d'Angleterre en 2023.

Mais il a décliné au cours des deux dernières saisons, ce qui lui a d'ailleurs valu de ne pas être retenu dans la sélection de l'Angleterre pour l'Euro 2024.

Dans un nouveau stade

À bientôt 30 ans – il les fêtera le 10 septembre -, Grealish aura une bonne occasion de relancer sa carrière à Everton, 13e de Premier League la saison dernière. Le club de Liverpool va quitter son vieux stade de Goodison Park pour le flambant neuf Hill Dickinson Stadium.

«Il arrive au bon moment car il a de l'expérience, il comprend la Premier League et nous sommes tous pleinement conscients du niveau auquel il est capable de jouer», a déclaré son nouvel entraîneur David Moyes.

Grealish a disputé 157 matches pour City et marqué 17 buts en quatre saisons avec le club.

Les plus lus

Tragédie à la piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds !
Stupeur au large de Vevey : un avion de tourisme coule au fond du lac Léman !
«Jamais vu quelque chose de comparable» - Ils découvrent «l'œil de Sauron»
Un expert tire la sonnette d'alarme: «Des gens vont mourir»
Un rêve synonyme aussi de revers pour Gad Elmaleh !
L’Europe suffoque: l’alerte de forte chaleur prolongée en Suisse