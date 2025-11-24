«Je n'aurais pas pensé aller au restaurant sans jamais avoir à payer l'addition»

Le «coeur» de Newcastle, c'est lui: l'infatigable et très populaire milieu de terrain brésilien Bruno Guimaraes porte le brassard, les valeurs et les espoirs des Magpies, attendus mardi (21h00) à Marseille en Ligue des champions.

Agence France-Presse Gregoire Galley

L'ancien Lyonnais de 28 ans n'a pas encore sa statue devant St James' Park, comme la légende Alan Shearer, mais le peuple Geordie (surnom des habitants de Newcastle) lui voue déjà un quasi-culte.

«Il est fondamentalement comme les supporters: passionné, amoureux du football, amoureux du club», résume Lee Ryder, suiveur de Newcastle pour le journal local The Chronicle. «C'est le coeur de l'équipe» ("heartbeat "en version originale), au premier degré.

A son arrivée en janvier 2022, pourtant, «comme le football français ne passe pas beaucoup à la télé ici au Royaume-Uni, c'était un peu une inconnue pour nous», prolonge-t-il auprès de l'AFP. «Mais il a vite montré aux fans de quoi il était capable, en marquant dès sa première titularisation, contre Southampton, d'une talonnade en volée spectaculaire».

Guardiola l'adore

Le fonds souverain saoudien PIF, nouveau propriétaire, a eu le nez creux au moment de recruter le milieu de l'OL (2020-2022), une de ses premières prises de guerre, contre 50 millions d'euros, bonus compris.

Le Brésilien a participé au maintien des Magpies la première saison, ramené le club en Ligue des champions en 2023 après vingt ans d'absence, et surtout soulevé comme capitaine la Coupe de la Ligue, leur premier trophée domestique en soixante-dix ans, en mars après une finale magnifique contre Liverpool à Wembley.

«Quand il était à Lyon, déjà, on a commencé à réaliser qu'il était un joueur spécial. Newcastle a fait une incroyable acquisition, c'est une idole là-bas», a déclaré vendredi l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, un «grand fan» du milieu. La masterclass livrée par Guimaraes contre les Citizens (2-1), le lendemain, n'a pu que conforter l'avis de l'Espagnol.

Celui qui porte le N.39, en hommage au numéro du taxi que conduisait son père, a participé activement aux deux buts. Sur le premier, notamment, il échappe au pressing de deux adversaires, fait un une-deux avec Harvey Barnes, se rapproche de la surface et parvient, malgré le coup d'épaule d'un adversaire, à servir le buteur en tombant.

«Jouer comme un Geordie»

L'ancien milieu anglais Jamie Redknapp l'a trouvé «extraordinaire», dans la construction du jeu et sa capacité à «éteindre les incendies» défensivement. Plus généralement, a assuré le consultant sur Sky News, «c'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, car il sait absolument tout faire et il donne absolument tout sur le terrain». «C'est un formidable leader et une personne très positive», l'a aussi encensé son entraîneur, Eddie Howe, après la victoire.

Le technicien a confié le brassard en 2024 à l'international auriverde, qu'il décrit souvent comme un «Geordie d'adoption», et il ne l'a jamais regretté. «Bruno», comme l'appelle le peuple des tribunes, est une boule d'énergie et d'émotions qui colle à l'image de ce club ancestral, fier et bagarreur. Il célèbre ses tacles comme des buts et les larmes lui montent aux yeux en cas de défaite.

«Quand j'enfile le maillot, j'essaie toujours de jouer comme un Geordie, tout donner pour aider le club, la ville», disait-il en conférence de presse, mi-septembre, à la veille du match perdu 2-1 contre Barcelone en Ligue des champions.

Le natif de Rio de Janeiro l'avoue, son histoire d'amour avec le nord industriel de l'Angleterre était difficilement imaginable à son arrivée. «Les choses ont été encore meilleures que ce à quoi je m'attendais», a-t-il dit, avec cette anecdote savoureuse: «je n'aurais pas pensé aller au restaurant sans jamais avoir à payer l'addition!».