Erling Haaland «Je ne dois pas penser que je suis quelqu'un parce que je marque des buts»

ATS

4.11.2025 - 15:23

Le prolifique buteur Erling Haaland s'est jugé «loin» du niveau atteint par les légendes vivantes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il a répondu à une comparaison de son entraîneur à Manchester City, Pep Guardiola, lequel l'a complimenté sur sa «modestie», mardi.

Le prolifique buteur Erling Haaland s'est jugé «loin» du niveau atteint par les légendes vivantes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.
Le prolifique buteur Erling Haaland s'est jugé «loin» du niveau atteint par les légendes vivantes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.
ats

Keystone-SDA

04.11.2025, 15:23

Le doublé réussi par Haaland dimanche à Bournemouth (3-1) en Premier League a porté le total de buts du Norvégien à 17 en 13 matches cette saison, toutes compétitions confondues.

«C'est comme quand vous jouez avec Messi ou Ronaldo, son influence est tellement grande», avait réagi Guardiola. «Vous avez vu les statistiques de ce gars? Bien sûr qu'il est de ce niveau. Messi et Ronaldo l'ont fait pendant 15 ans, mais c'est de ce niveau», avait-il insisté.

Haaland a pourtant repoussé cette comparaison mardi en conférence de presse, à la veille d'affronter le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Est-il à leur niveau? «Non, pas du tout, loin de là. Personne ne peut même se rapprocher d'eux!», a répondu le Norvégien à propos des multiples Ballons d'or.

Erling Haaland, une machine à buts et un record historique

Le «Cyborg» affole les compteursErling Haaland, une machine à buts et un record historique

«Leadership»

L'avant-centre de 25 ans assure par ailleurs ne pas «penser» aux records qu'il pourrait «battre», notamment celui d'Alan Shearer en Premier League (260 buts). «J'essaie d'aider l'équipe à gagner des matches, c'est mon job et ma seule préoccupation. Je sais que c'est ennuyeux et que vous voudriez que je dise l'inverse mais ce n'est pas comme ça», a-t-il dit en riant.

C'est précisément ce trait de caractère que Guardiola a mis en avant, quelques minutes plus tôt, en réponse à une question sur le «leadership» du Norvégien, devenu récemment un des capitaines de l'équipe.

«C'est difficile de trouver un vrai joueur de classe mondiale qui est incroyablement humble et qui pense à ce qui est le mieux pour l'équipe. (...) Et Erling est comme ça», a déclaré l'entraîneur espagnol. «C'était une surprise. En général un attaquant ne pense qu'à marquer, marquer et marquer».

Avoir cette attitude, «c'est complètement normal», a réagi ensuite Haaland. «Je ne dois pas penser que je suis quelqu'un parce que je marque des buts, c'est aussi simple que ça. Je suis juste Erling, ça ne changera jamais».

La botte secrète d'Erling Haaland : «Je dois remercier mon fils !»

Premier LeagueLa botte secrète d’Erling Haaland : «Je dois remercier mon fils !»

