Pep Guardiola a menacé de quitter Manchester City s'il se retrouve avec un effectif trop important la saison prochaine. Il a dit ne plus supporter de faire des choix sportifs à chaque match en écartant des joueurs en forme.

Pep Guardiola a menacé de quitter Manchester City. ats

Keystone-SDA ATS

Les «Sky blues», qui ont terminé la saison sans trophée après quatre titres de champion d'Angleterre consécutifs, doivent reconstruire une équipe après le départ annoncé de certains cadres, comme le Belge Kevin De Bruyne.

«Je l'ai dit au club, je n'en veux pas», a répondu l'Espagnol, interrogé sur la perspective d'un recrutement important, après la victoire 3-1 lundi soir contre Bournemouth en championnat. «Je ne veux pas laisser cinq ou six joueurs au frigo. Je ne veux pas et je partirai. Faites une équipe plus petite, et je resterai.»

«En tant qu'entraîneur, je ne peux pas diriger 24 joueurs et devoir choisir chaque semaine quatre, cinq ou six d'entre eux qui doivent rester chez eux à Manchester parce qu'ils ne peuvent pas jouer», a-t-il dit.