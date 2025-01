L'ancien manager de Liverpool, Jürgen Klopp, intronisé mardi à Salzbourg directeur mondial du football de Red Bull, a exprimé son espoir de voir Mohamed Salah prolonger son contrat chez les «Reds».

Jürgen Klopp a été intronisé mardi à Salzbourg directeur mondial du football de Red Bull. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

«J'espère qu'il restera. C'est un joueur fantastique, un homme fantastique, un athlète exceptionnel, le meilleur ambassadeur que votre pays puisse avoir» a répondu Klopp à une question sur Salah posée par un journaliste égyptien. «J'espère donc qu'il restera à Liverpool», a-t-insisté lors de sa première conférence de presse depuis qu'il a quitté le nord de l'Angleterre en juin dernier.

Depuis le 1er janvier, Klopp a la charge de superviser la galaxie des clubs de football de Red Bull. Le groupe autrichien de boisson énergisante possède des clubs dans plusieurs pays, dont le RB Leipzig, le plus prestigieux d'entre eux en Allemagne, dans son pays.

Liverpool, que Klopp a entraîné pendant sept saisons, pour une Ligue des champions en 2019 et un titre de champion d'Angleterre en 2020, est leader de Premier League et du classement de la Ligue des champions.

Ces résultats enchantent le technicien allemand: «C'est vraiment génial qu'ils aillent si bien, je leur souhaite le meilleur. Je regarde autant de matches que je peux. C'est du grand football. Même si vous ne soutenez pas Liverpool en ce moment, vous feriez mieux de les regarder car c'est vraiment du football de haut niveau».

Virgil van Dijk bientôt dans l'empire Red Bull ?

L'ancien entraîneur du Borussia Dortmund souhaite aussi que les autres stars Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold prolongent leurs contrats, qui expirent également à la fin de la saison, avec les «Reds».

Quand on lui a demandé s'il pouvait essayer de recruter l'un d'eux pour l'empire Red Bull, qui comprend les New York Red Bulls en Major League Soccer, il a répondu avec une pointe d'ironie: «Oh oui. Je suis sûr que Virgil adorerait passer cinq années de plus à Liverpool et ensuite jouer de 41 à 44 ans pour les New York Red Bulls parce qu'il sous-estime probablement le football américain».

«J'adorerais, mais je ne pense pas que nous ayons la possibilité de le payer», a-t-il poursuivi plus sérieusement.