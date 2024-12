Le joueur de Manchester City Kyle Walker a demandé à ce que des mesures soient prises pour empêcher les abus en ligne, après avoir été victime d'insultes racistes «ignobles» à la suite d'une défaite en Ligue des champions contre la Juventus cette semaine.

AFP Nicolas Larchevêque

L'équipe de Pep Guardiola a subi mercredi un septième revers en dix matches toutes compétitions confondues, les Turinois ayant battu à domicile les champions d'Angleterre en titre (2-0).

Le latéral droit anglais a publié jeudi sur ses comptes de médias sociaux une capture d'écran d'un message qu'il a reçu sur Instagram de la part d'un utilisateur anonyme, qui l'exhortait à «mourir» et contenait des propos racistes. «Personne ne devrait jamais être soumis au genre d'abus ignobles, racistes et menaçants que j'ai reçus en ligne depuis le match d'hier soir», a écrit Walker sur ses comptes X et Instagram.

«Instagram et les autorités doivent mettre un terme à cette situation pour le bien de tous ceux qui subissent ces abus. Ce n'est jamais acceptable», a estimé le joueur de 34 ans. «À nos fans, nous continuerons à travailler en équipe pour faire mieux, pour nous améliorer et pour remonter la pente ensemble», a-t-il conclu.

Manchester City et la Premier League réagissent

«Manchester City condamne fermement les insultes racistes dont Kyle Walker a fait l'objet sur Internet après le match d'hier soir», a souligné dans un communiqué le club anglais. «Nous refusons de tolérer toute forme de discrimination, que ce soit dans les stades ou en ligne. Nous apporterons tout notre soutien à Kyle après le traitement répugnant qu'il a reçu», ont ajouté les Citizens.

«La Premier League condamne toute forme de discrimination. Le racisme n'a pas sa place dans notre sport ni dans la société», a réagi de son côté l'organe dirigeant du championnat d'Angleterre. «Nous encourageons toute personne qui entend ou voit un abus discriminatoire à le signaler afin que des mesures soient prises. La Premier League soutiendra Kyle Walker et le club dans la lutte contre la haine en ligne», indique le texte.