Premier League Nouvelle année, nouveau coach : Chelsea rompt avec Maresca

ATS

1.1.2026 - 13:55

Chelsea, actuel cinquième de Premier League, a annoncé jeudi se séparer de l'entraîneur Enzo Maresca.

Keystone-SDA

01.01.2026, 13:55

01.01.2026, 14:05

Celui-ci était en froid avec les dirigeants depuis plusieurs semaines, et affaibli par des résultats sportifs déclinants.

Premier League. Arsenal accroché par Chelsea, Liverpool revit contre West Ham

Premier LeagueArsenal accroché par Chelsea, Liverpool revit contre West Ham

L'Italien de 45 ans, successeur de Mauricio Pochettino à l'été 2024, a ramené le club de Londres en Ligue des champions à l'issue de sa première saison, couronnée de succès avec des titres en Conference League puis à la Coupe du monde des clubs.

Les Blues ont bien commencé l'actuelle saison mais ont perdu de l'élan depuis plusieurs semaines avec une seule victoire dans les sept derniers matches de championnat. Après celle-ci, mi-décembre contre Everton, Maresca s'était plaint d'avoir vécu ses «pires 48 heures» au club en raison d'un «manque de soutien envers (lui) et l'équipe», une pique visiblement adressée à la direction.

Jusqu'en 2029

Maresca était sous contrat jusqu'en 2029, avec une année supplémentaire en option. La presse britannique place Liam Rosenior parmi les favoris pour lui succéder. L'Anglais de 41 ans est actuellement en poste à Strasbourg, dont le propriétaire (le consortium américain BlueCo) est le même que Chelsea.

Les Blues sont cinquièmes en championnat, encore engagés dans les deux Coupes nationales et toujours en lice pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale en Ligue des champions. Ils s'apprêtent à disputer neuf matches durant le mois de janvier.

