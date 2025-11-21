La belle histoire de Sunderland, le promu mené par Granit Xhaka

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League La belle histoire de Sunderland, le promu mené par Granit Xhaka

ATS

21.11.2025 - 11:57

Promis à la galère, le promu Sunderland défie les pronostics et les géants de Premier League après un début de saison éclatant. Le club anglais est porté par la science de Régis Le Bris et un recrutement aussi massif que réussi, symbolisé par les performances remarquables de son nouveau capitaine Granit Xhaka.

Si Sunderland réussit un début de saison aussi abouti, c'est notamment grâce à Granit Xhaka.
Si Sunderland réussit un début de saison aussi abouti, c'est notamment grâce à Granit Xhaka.
IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA

21.11.2025, 11:57

La lutte pour le maintien? «Non merci!», répondent joyeusement les Black Cats, quatrièmes du très relevé championnat d'Angleterre avant d'aller affronter Fulham, samedi pour la 12e journée. Mais, a tempéré jeudi leur entraîneur français, «notre état d'esprit, c'est comme si c'était notre premier match en Premier League. C'est ainsi, je pense, que nous devons aborder chaque match».

Le club du Nord-Est de l'Angleterre a déjà engrangé 19 points, dont neuf lors de matches où il a été mené, fidèle au slogan d'une équipe réputée pour se battre «jusqu'à la fin», «'Til The End» en VO.

Le leader en échec

Après Chelsea, renversé 2-1 in extremis, Arsenal en a fait les frais avant la trêve de novembre. Le solide leader restait sur dix succès d'affilée toutes compétitions confondues, dont huit sans but encaissé, avant de se faire rejoindre dans le temps additionnel (2-2).

Premier League. Les Gunners concèdent le nul à la 94e minute face à Sunderland

Premier LeagueLes Gunners concèdent le nul à la 94e minute face à Sunderland

«C'est vraiment, vraiment difficile de jouer contre eux», a commenté le meilleur buteur de l'histoire en Premier League, Alan Shearer, sur la BBC. «Arsenal n'aura pas beaucoup de matches plus difficiles que celui-ci cette saison, je vous le garantis».

La machine bien huilée des Gunners s'est grippée face à la résistance acharnée de Sunderland, sa discipline tactique... et sa ruse. Les locaux ont par exemple rapproché les panneaux publicitaires de la pelouse pour limiter la course d'élan sur les touches, un point fort des Londoniens.

Un inconnu à la barre

«Nous avons essayé de trouver les détails permettant de gagner le match», a reconnu Le Bris. Le Breton de 49 ans a conquis les observateurs et, surtout, les supporters d'un club historique tombé bien bas ces dernières années, jusqu'en troisième division au pire de la crise.

En juin 2024, la nomination de ce quasi-inconnu outre-Manche, tout juste relégué en Ligue 2 avec Lorient, avait été accueilli avec scepticisme, au mieux. Une saison lui a suffi pour se faire adopter, voire aduler.

Avec lui, l'équipe au maillot rouge et blanc a fini quatrième de Championship (2e division anglaise) avant des barrages de folie: but vainqueur à la 88e en demie aller contre Coventry (2-1), qualification acquise dans le temps additionnel de la prolongation au retour (1-1 ap), buts à la 76e et à la 95e en finale pour renverser Sheffield United (2-1).

Un mercato frénétique

Plus fort encore, Le Bris a prolongé le miracle en Premier League, après un mercato frénétique qui a autant enrichi que bouleversé l'effectif.

Le club a dépensé plus de 175 millions d'euros, selon une estimation basse, pour quatorze nouveaux joueurs. Le club s'est appuyé sur ses réserves (vente de Jobe Bellingham notamment), une masse salariale plutôt faible, le butin des droits TV et les bons plans de Kristjaan Speakman et Florian Ghisolfi, responsables du recrutement.

«Les chiffres montraient que, à moins de faire quelque chose d'extraordinaire, nous risquions de retourner en Championship» en fin de saison, a expliqué Kyril Louis-Dreyfus, le propriétaire franco-suisse de Sunderland, sur Sky Sports. «Les dépenses ont été importantes, mais nous avons obtenu les joueurs que nous voulions».

Attention à la CAN

Le plus gros chèque a été pour Habib Diarra, jeune milieu venu de Strasbourg. Le plus gros coup a été d'attirer Granit Xhaka, ex-capitaine d'Arsenal et de Leverkusen. Le Bâlois de 33 ans a été labellisé «recrue de la saison» en Premier League par Wayne Rooney et Jamie Carragher.

Encensé par des légendes. Granit Xhaka, l'ambition insatiable du patron de la Nati

Encensé par des légendesGranit Xhaka, l'ambition insatiable du patron de la Nati

La bonne pioche se trouve aussi du côté d'Enzo Le Fée (définitivement transféré cet été après un prêt), de son compatriote français Nordi Mukiele et de Robin Roefs, gardien méconnu venu du NEC Nimègue aux Pays-Bas.

Le seul (gros) nuage à l'horizon, c'est la Coupe d'Afrique des nations: Sunderland pourrait voir jusqu'à sept joueurs (Diarra, Reinildo, Sadiki, Traoré, Talbi, Adingra, Masuaku) disputer le tournoi à partir du 21 décembre. Le Bris devra ressortir la boîte à miracles.

Les plus lus

Lourde chute et grosse inquiétude pour Lara Gut-Behrami !
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
Après la période de Noël, la fin d’une ère dans les magasins Coop
«Je n'en croyais pas mes yeux» - Un loup épate les scientifiques
La belle histoire de Sunderland, le promu mené par Granit Xhaka
Un ours attaque un groupe d'écoliers dans l'ouest du Canada