Premier League La botte secrète d’Erling Haaland: «Je dois remercier mon fils !»

Nicolas Larchevêque

5.10.2025

«Avoir un enfant me rend encore meilleur» car une fois à la maison, «je ne pense plus du tout au football», a déclaré en souriant l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, après avoir inscrit dimanche son 18e but de la saison.

Agence France-Presse

05.10.2025, 21:08

Le Norvégien a marqué à Brentford (1-0) son neuvième but en sept journées de Premier League, le douzième en neuf apparitions toutes compétitions confondues. Il a aussi marqué six fois en deux matches avec la sélection.

«Je ne me suis jamais senti aussi bien qu'aujourd'hui, alors oui, on peut le dire», a-t-il répondu après le match à un consultant de Sky Sports qui lui demandait s'il était dans «la forme de sa vie».

«J'en ai déjà parlé à maintes reprises, on peut être prêt physiquement, mais il faut aussi être prêt mentalement, et franchement, je pense qu'avoir un enfant me rend encore meilleur, car je n'ai jamais autant déconnecté» pendant son temps libre, a-t-il ajouté. Le joueur de 25 ans est devenu père en fin d'année 2024 quand sa compagne Isabel Haugseng Johansen a donné naissance à un garçon.

«Je ne pense plus du tout au football, alors que quand on est plus jeune, on pense à tout et à rien et on s'inquiète peut-être un peu pour certaines choses. Mais quand je rentre chez moi, je me détends encore plus, donc je pense que je dois remercier mon fils!», a-t-il déclaré dans un grand éclat de rire.

Un accrochage qui l’a motivé

Il a aussi remercié son adversaire Sepp van den Berg, avec qui il s'est accroché en début de match et qu'il a dominé physiquement dans l'action menant au but.

«J'étais un peu fatigué avant la rencontre. En entrant sur le terrain, je me suis dit ‘oh, ça va être un match difficile’, mais après dix secondes, il a commencé à me pousser, ça m'a motivé alors je lui en suis très reconnaissant», a-t-il glissé.

