Chelsea s'est incliné 3-1 lundi à domicile contre le mal-classé Nottingham Forest, la sixième défaite d'affilée en championnat pour le riche club de l'ouest londonien, complètement décroché du Top 5 de la Premier League.

😨 CHELSEA DÉJÀ MENÉ À DOMICILE PAR NOTTINGHAM !



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Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

La seule éclaircie est venu du merveilleux retourné acrobatique de Joao Pedro (90e+3, 3-1) qui a permis aux Blues d'éviter l'infamie d'un sixième revers consécutif sans le moindre but marqué en Premier League.

Chelsea et l'entraîneur intérimaire Calum McFarlane, qui a remplacé Liam Rosenior, est neuvième avec 48 points, dix de moins que le cinquième Aston Villa, actuel titulaire de la dernière place qualificative pour la Ligue des champions.

A l'inverse, Nottingham Forest (16e, 42 pts) réalise un pas de géant dans la course au maintien en mettant West Ham (18e, 36 pts), le premier relégable, à six longueurs à trois journées de la fin. Les Tricky Trees peuvent se tourner sereinement vers leur demi-finale retour de Ligue Europa contre Aston Villa (victoire 1-0 à l'aller), jeudi.

Pour Chelsea, en revanche, la fin de saison ressemble à une lente agonie, même s'il y aura une finale de Coupe d'Angleterre, contre Manchester City le 16 mai, pour obtenir un trophée et décrocher la qualification pour la Ligue Europa qui va avec.

Lundi à Stamford Bridge, les Blues ont encaissé deux buts dans le premier quart d'heure (2e, 15e), vu Matz Sels repousser un pénalty de Cole Palmer (45e+10) et leur attaquant de 18 ans, Jesse Derry, sortir sur civière après un choc impressionnant à la tête.

Taiwo Awoniyi, qui avait marqué moins de 100 secondes après le coup d'envoi, s'est offert un doublé (52e) au cours d'une seconde période où le gardien Robert Sanchez est lui aussi sorti sur blessure.

Chelsea n'avait plus perdu six fois consécutivement en championnat depuis novembre 1993. Ses prochains adversaires sont Liverpool, Tottenham et Sunderland.