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Premier League La fin d'une ère ? Pep Guardiola devrait quitter Manchester City

Clara Francey

19.5.2026

Le club de Manchester City se prépare au départ en fin de saison de son entraîneur emblématique Pep Guardiola, l'homme derrière tous ses succès depuis une décennie, suggèrent lundi plusieurs médias britanniques.

Agence France-Presse

19.05.2026, 09:01

Ces informations de presse, plus ou moins catégoriques, donnent de l'épaisseur à une hypothèse qui a pris de l'ampleur ces derniers mois. Interrogé sur le sujet, Guardiola a régulièrement répété qu'il lui restait une année de contrat, sans toutefois totalement mettre fin aux spéculations.

L'Espagnol de 55 ans «quittera son poste de manager de Manchester City après le dernier match de Premier League de la saison, dimanche, contre Aston Villa», a écrit The Daily Mail.

Plus prudente, la BBC affirme que le club «se prépare au départ de Pep Guardiola», même s'il «espère qu'il restera en poste». Les préparatifs pour son départ «sont déjà en cours au club, certains membres du staff partant du principe qu'il s'en ira».

Arrivé en 2016, l'ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich a remporté vingt titres en dix ans, dont six en Premier League et un en Ligue des champions. Cette saison, il a soulevé la Coupe de la Ligue puis la Coupe d'Angleterre.

Ses chances de remporter la Premier League une dernière fois se sont amenuisées après le succès d'Arsenal lundi contre Burnley (1-0). Il lui faudra remporter ses derniers matches, contre Bournemouth mardi et Aston Villa dimanche, et espérer que les Gunners ne s'imposent pas à Crystal Palace dimanche.

Manchester City a d'ores et déjà confirmé qu'une parade aurait lieu lundi 25 mai pour célébrer le titre en «Cup» et le sacre de l'équipe féminine en championnat.

FA Cup. Les Citizens et Guardiola continuent leur moisson de titres

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Enzo Maresca, ancien entraîneur de Chelsea, est le favori pour succéder à Guardiola en cas de départ, selon plusieurs médias spécialisés.

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