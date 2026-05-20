L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, n'a pas confirmé ni démenti son départ en fin de saison, mardi après avoir dit adieu au titre en Premier League, expliquant devoir parler à son président avant toute annonce.

Pep Guardiola n'a pas confirmé ni démenti son départ de Manchester City en fin de saison. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Vous comprenez que la première personne à qui je dois parler, c'est mon président. Tous les deux, une fois la saison terminée, nous nous assiérons et nous parlerons, c'est aussi simple que ça, et ensuite nous prendrons une décision», a-t-il répondu sur Sky Sports.

La presse britannique assure que l'Espagnol de 55 ans a pris la décision de quitter Manchester City à la fin de l'actuelle saison, à un an de l'expiration de son contrat.

«Quand on joue la Coupe d'Angleterre, quand on joue la Premier League, je n'ai qu'une chose en tête et comme objectif: essayer d'amener l’équipe le plus haut possible», a-t-il ajouté au micro du diffuseur britannique, qui le relançait sur les spéculations autour de son avenir.

Manchester City a disputé et remporté la finale de la Coupe d'Angleterre, samedi contre Chelsea, et pouvait encore croire au titre en Premier League à condition de battre Bournemouth, mardi. Mais les hommes de Guardiola n'ont obtenu qu'un match nul (1-1).

Arsenal est sacré champion d'Angleterre, une première depuis 2004, grâce aux quatre points d'avance qu'il possède avant l'ultime journée, dimanche.

Arrivé en 2016 à Manchester City, Guardiola a remporté vingt titres en dix ans, dont six en Premier League et un en Ligue des champions. Son club a d'ores et déjà confirmé qu'une parade aurait lieu lundi 25 mai pour célébrer le titre en «Cup» et le sacre de l'équipe féminine en championnat.

Son successeur déjà connu ?

Selon des médias britanniques, City aurait déjà trouvé un accord avec son successeur, Enzo Maresca, pour un contrat de trois ans. L'Italien de 46 ans a été l'adjoint de Guardiola durant la saison 2022-2023, celle du triplé championnat, Coupe d'Angleterre et Ligue des champions. Il a ensuite dirigé Leicester (2023-2024), avec une promotion en Premier League à la clé, puis mis le cap vers Chelsea.

Chez les Blues, il a remporté la Ligue Conférence et la Coupe du monde des clubs, en 2025, avant de partir le 1er janvier dernier après une crise de résultats, sur fond de désaccords internes.