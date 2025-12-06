«J'ai l'impression que le club m'a jeté en pâture», a déclaré l'attaquant star de Liverpool, Mohamed Salah, après avoir débuté un troisième match d'affilée comme remplaçant samedi à Leeds (3-3).

Mohamed Salah n’est guère satisfait de sa situation actuelle à Liverpool. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Contre Brighton le week-end prochain, «je serai à Anfield pour dire au revoir aux supporters (...) avant d'aller à la Coupe d'Afrique des nations, parce que je ne sais pas ce qui se passera quand j'y serai», a ajouté l'Egyptien qui s'exprimait devant des journalistes en zone mixte. Salah a marqué 34 buts et délivré 23 passes décisives la saison dernière, contribuant énormément au titre de champion d'Angleterre.

Dans ce contexte, le troisième meilleur buteur de l'histoire du club (250 buts en 420 matches) a signé en avril un nouveau contrat avec Liverpool, malgré des offres jugées colossales venues d'Arabie saoudite. «J'ai reçu beaucoup de promesses cet été et là, ça fait trois matches que je suis sur le banc, donc je ne peux pas dire qu'ils ont tenu leurs promesses», a indiqué l'ailier droit samedi.

«Pas acceptable, pas juste à mes yeux»

Titulaire immuable jusqu'ici, l'attaquant a perdu son statut d'intouchable cette saison. A Leeds, il était remplaçant pour la troisième fois d'affilée et il n'est même pas entré en jeu. «J'ai dit à plusieurs reprises auparavant que j'avais une bonne relation avec l'entraîneur (Arne Slot) et tout d'un coup, nous n'avons plus aucune relation. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble, d'après ce que je vois, que quelqu'un ne veut pas de moi dans le club».

Cette situation «n'est pas acceptable, pas juste à mes yeux», a poursuivi Salah. «Je ne suis pas le problème, j'ai fait tellement pour ce club. Je n'ai pas à me battre chaque jour pour ma position, parce que je l'ai méritée», a ajouté l'attaquant arrivé en 2017. Liverpool connaît une première moitié de saison très décevante, surtout en Premier League, après un été marqué par le décès accidentel de l'attaquant Diogo Jota et un mercato très mouvementé dans les deux sens.

