  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League «Le club m'a jeté en pâture» - Mohamed Salah tacle Liverpool ! 

Nicolas Larchevêque

6.12.2025

«J'ai l'impression que le club m'a jeté en pâture», a déclaré l'attaquant star de Liverpool, Mohamed Salah, après avoir débuté un troisième match d'affilée comme remplaçant samedi à Leeds (3-3).

Mohamed Salah n’est guère satisfait de sa situation actuelle à Liverpool.
Mohamed Salah n’est guère satisfait de sa situation actuelle à Liverpool.
KEYSTONE

Agence France-Presse

06.12.2025, 23:18

Contre Brighton le week-end prochain, «je serai à Anfield pour dire au revoir aux supporters (...) avant d'aller à la Coupe d'Afrique des nations, parce que je ne sais pas ce qui se passera quand j'y serai», a ajouté l'Egyptien qui s'exprimait devant des journalistes en zone mixte. Salah a marqué 34 buts et délivré 23 passes décisives la saison dernière, contribuant énormément au titre de champion d'Angleterre.

Premier League. Liverpool gâche tout dans un match complètement fou

Premier LeagueLiverpool gâche tout dans un match complètement fou

Dans ce contexte, le troisième meilleur buteur de l'histoire du club (250 buts en 420 matches) a signé en avril un nouveau contrat avec Liverpool, malgré des offres jugées colossales venues d'Arabie saoudite. «J'ai reçu beaucoup de promesses cet été et là, ça fait trois matches que je suis sur le banc, donc je ne peux pas dire qu'ils ont tenu leurs promesses», a indiqué l'ailier droit samedi.

«Pas acceptable, pas juste à mes yeux»

Titulaire immuable jusqu'ici, l'attaquant a perdu son statut d'intouchable cette saison. A Leeds, il était remplaçant pour la troisième fois d'affilée et il n'est même pas entré en jeu. «J'ai dit à plusieurs reprises auparavant que j'avais une bonne relation avec l'entraîneur (Arne Slot) et tout d'un coup, nous n'avons plus aucune relation. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble, d'après ce que je vois, que quelqu'un ne veut pas de moi dans le club».

Cette situation «n'est pas acceptable, pas juste à mes yeux», a poursuivi Salah. «Je ne suis pas le problème, j'ai fait tellement pour ce club. Je n'ai pas à me battre chaque jour pour ma position, parce que je l'ai méritée», a ajouté l'attaquant arrivé en 2017. Liverpool connaît une première moitié de saison très décevante, surtout en Premier League, après un été marqué par le décès accidentel de l'attaquant Diogo Jota et un mercato très mouvementé dans les deux sens.

Le dernier match de Liverpool en Ligue des champions

Liverpool – PSV 1-4

Liverpool – PSV 1-4

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

Les plus lus

Quatre jeunes Fribourgeois morts sur la route dans l'Ain
Le jackpot de 2,248 millions de francs est tombé au Swiss Loto
L'accessibilité financière, la grande faiblesse de Trump - et un danger pour les républicains
Amende au réseau social X: pour Musk, «l'UE devrait être abolie»
Révoltée par la politique de Trump, Joan Baez retourne en studio