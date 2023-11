Des milliers de personnes ont envahi lundi les rues de Manchester, bravant la grisaille et le crachin, pour rendre un dernier hommage à Sir Bobby Charlton. Le champion du monde 1966, qui est l'une des légendes des Red Devils, est décédé le mois dernier à l'âge de 86 ans.

Des milliers de personnes ont rendu un dernier hommage à Sir Bobby Charlton lundi. KEYSTONE

Le corbillard, transportant à travers la ville le cercueil du célèbre joueur jusqu'à la cathédrale de Manchester, a été chaleureusement applaudi sur son passage par la foule nombreuse.

Sur son itinéraire, le cortège est passé devant plusieurs lieux emblématiques intimement liés à la carrière du footballeur: le mythique stade d'Old Trafford, théâtre de tous ses exploits, et la fameuse «United Trinity», une statue immortalisant Charlton, Denis Law et George Best, autres légendes du club mancunien.

Mille invités, parmi lesquels l'ancien entraîneur des Red Devils Alex Ferguson, l'actuel sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate, ou encore le Prince William, ont ensuite assisté à l'office religieux, qui a commencé à 14h00 locales.

Autres personnalités présentes à cette messe, quelques anciens et actuels joueurs de MU, tels Ryan Giggs, Roy Keane ou encore l'ex-capitaine, Bryan Robson, qui a déclaré à la BBC que Bobby Charlton était «un fantastique joueur, mais plus encore une belle personne, disponible pour tous».

«Il n'a jamais pris la grosse tête, rien ne comptait plus pour lui que de jouer le mieux possible, pour Manchester United et l'Angleterre. C'était un homme humble, un père de famille modèle», a abondé Alex Stepney, un ancien de ses coéquipiers.

Rescapé de Munich

L'ancien milieu offensif, considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football anglais, est décédé le 21 octobre, après une chute accidentelle dans la maison de retraite où il résidait.

Né à Ashington, une ville ouvrière du nord-est de l'Angleterre le 11 octobre 1937, Bobby Charlton avait rejoint à l'âge de 15 ans les rangs de Manchester United, club avec lequel il fut sacré champion d'Angleterre en 1957. D'autres trophées avaient suivi, dont le titre de champion d'Europe des clubs en 1968, pour celui qui devint ensuite directeur du club.

Avec les «Three Lions», il avait totalisé 106 sélections, inscrivant 49 buts avant de prendre sa retraite internationale après le Mondial 1970. Mais il faisait aussi partie de l'histoire de tout un pays, au-delà de ses exploits sur le pré, depuis qu'il avait échappé à la mort lors de la catastrophe aérienne de Munich le 6 février 1958.

Ce jour-là, les Red Devils avaient fait escale en Bavière, en provenance de Belgrade où ils avaient la veille obtenu leur qualification pour les demi-finales de la Coupe des clubs champions aux dépens de l'Etoile Rouge. En raison de la neige, l'appareil n'était pas parvenu à bien décoller. Il avait percuté une maison et un entrepôt de carburant qui s'était embrasé.

Charlton s'en était tiré avec de légères blessures. «Il ne se passe pas un jour sans que je me souvienne de ce qui s'est passé et des gens qui sont partis», disait-il.

