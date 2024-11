Arsenal a annoncé la démission de son directeur sportif, le Brésilien Edu (46 ans). Ce dirigeant est à l'origine du renouveau des «Gunners», vice-champions d'Angleterre lors des deux dernières saisons.

Gaspar Eduardo Cesar Daude alias Edu quitte ses fonctions de directeur sportif (archives). KEYSTONE

ATS

«Nous remercions Edu pour le rôle qu'il a joué dans le renouvellement de notre stratégie footballistique et pour avoir fait avancer le club avec les valeurs d'Arsenal dans son coeur», a écrit le club dans un communiqué. Selon Sky Sports, le Brésilien aurait accepté de travailler pour Evangelos Marinakis, homme d'affaires grec propriétaire de Nottingham Forest, en Angleterre, et de l'Olympiakos en Grèce.

