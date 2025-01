L'international néerlandais Donyell Malen (25 ans), finaliste de la Ligue des champions avec le Borussia Dortmund en 2024, s'est engagé mardi avec le club anglais d'Aston Villa. Les deux clubs l'ont annoncé.

Donyell Malen quitte le Borussia Dortmund. KEYSTONE

AFP ATS

Ailier sur le côté droit de préférence, Donyell Malen a été formé à l'Ajax et à Arsenal. Hasard du calendrier, il rejoint Aston Villa, qui se déplace à l'Emirates stadium d'Arsenal samedi après-midi.

Ni la durée du contrat ni le montant du transfert n'ont été communiqués, alors que les médias allemands évoquent une somme proche des 30 millions d'euros, bonus compris.

Malen est arrivé à Dortmund à l'été 2021, en provenance du PSV Eindhoven. Il a fini à la deuxième place de Bundesliga en 2023, et a disputé une finale de Ligue des champions avec Dortmund en 2024, perdue contre le Real Madrid (2-0). Il a inscrit 39 buts et délivré 20 passes décisives en 132 matches avec les Noirs et Jaunes.

A Aston Villa, il sera en concurrence avec Leon Bailey sur le côté droit et le capitaine John McGinn ou Morgan Rogers sur le côté gauche de l'animation offensive de l'équipe d'Unai Emery.