  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League Le prix exorbitant du divorce entre ManU et Ruben Amorim

Clara Francey

27.2.2026

Manchester United pourrait débourser plus de 18 millions d'euros pour solder le départ de son ancien entraîneur Ruben Amorim et des assistants, limogés en janvier après une série de mauvais résultats, a indiqué le club anglais dans une déclaration boursière.

Agence France-Presse

27.02.2026, 14:16

«Une provision de 15,9 millions de livres sterling (18,1 M EUR) représentant le montant maximal potentiel des futurs paiements de règlement, sera comptabilisée dans le compte de résultat au cours du second semestre de l'exercice clos le 30 juin 2026», a communiqué Manchester United dans un document publié jeudi à destination des investisseurs de la Bourse de New York, où le club est coté.

Séisme en Premier League. Manchester United limoge son entraîneur Ruben Amorim !

Séisme en Premier LeagueManchester United limoge son entraîneur Ruben Amorim !

La somme maximale de 15,9 millions de livres sera atteinte en fonction de l'accomplissement de conditions qui n'ont pas été précisées.

Les comptes ont aussi montré que les Anglais ont payé 6,3 M GBP (7,2 M EUR) qu'ils devaient au Sporting Portugal, pour avoir débauché Amorim en 2024.

Manchester United appartient aux rares clubs cotés en bourse, ce qui lui impose des obligations de transparence financière permettant la publication de ces chiffres qui chez ses rivaux demeurent sous le sceau du secret des affaires.

Le club avait annoncé en 2024 avoir déboursé 10,4 millions de livres (11,9 M EUR) pour faire partir le prédécesseur d'Amorim, le Néerlandais Erik ten Hag, et ses assistants.

Plombés par des années de résultats sportifs décevants, les «Red Devils» traversent depuis 2024 une restructuration en profondeur, sous l'impulsion de l'actionnaire minoritaire Jim Ratcliffe, qui a conduit à la suppression de quelque 450 postes.

Ces coupes drastiques ont permis au club d'enregistrer un profit de 32,6 M GBP (37,4 M EUR) au premier semestre de l'année fiscale 2026 (juillet-décembre 2025), alors que cet indicateur était dans le rouge un an plus tôt (-3,9 M GBP, -4,5 M EUR) sur la même période.

Côté terrain, le limogeage début janvier d'Amorim, après un mandat de 14 mois sans éclat, a provoqué un sursaut chez les joueurs qui, sous la houlette de Michael Carrick, sont remontés à la 4e place de Premier League, avec l'espoir de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Les plus lus

«Relents antisémites» : Mélenchon provoque la polémique autour du nom d’Epstein
«Il est temps d'interdire les pyjamas» - Un aéroport provoque l'émoi
Ce qui va changer en Suisse dès le 1er mars
6 planètes en une soirée: ce spectacle gratuit ne reviendra pas avant 2040
1181 jours plus tard, Corinne Suter retrouve le goût du succès !
Un bateau de croisière quitte le port trop tôt, des passagers restent bloqués à terre