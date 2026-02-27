Manchester United pourrait débourser plus de 18 millions d'euros pour solder le départ de son ancien entraîneur Ruben Amorim et des assistants, limogés en janvier après une série de mauvais résultats, a indiqué le club anglais dans une déclaration boursière.

«Une provision de 15,9 millions de livres sterling (18,1 M EUR) représentant le montant maximal potentiel des futurs paiements de règlement, sera comptabilisée dans le compte de résultat au cours du second semestre de l'exercice clos le 30 juin 2026», a communiqué Manchester United dans un document publié jeudi à destination des investisseurs de la Bourse de New York, où le club est coté.

La somme maximale de 15,9 millions de livres sera atteinte en fonction de l'accomplissement de conditions qui n'ont pas été précisées.

Les comptes ont aussi montré que les Anglais ont payé 6,3 M GBP (7,2 M EUR) qu'ils devaient au Sporting Portugal, pour avoir débauché Amorim en 2024.

Manchester United appartient aux rares clubs cotés en bourse, ce qui lui impose des obligations de transparence financière permettant la publication de ces chiffres qui chez ses rivaux demeurent sous le sceau du secret des affaires.

Le club avait annoncé en 2024 avoir déboursé 10,4 millions de livres (11,9 M EUR) pour faire partir le prédécesseur d'Amorim, le Néerlandais Erik ten Hag, et ses assistants.

Plombés par des années de résultats sportifs décevants, les «Red Devils» traversent depuis 2024 une restructuration en profondeur, sous l'impulsion de l'actionnaire minoritaire Jim Ratcliffe, qui a conduit à la suppression de quelque 450 postes.

Ces coupes drastiques ont permis au club d'enregistrer un profit de 32,6 M GBP (37,4 M EUR) au premier semestre de l'année fiscale 2026 (juillet-décembre 2025), alors que cet indicateur était dans le rouge un an plus tôt (-3,9 M GBP, -4,5 M EUR) sur la même période.

Côté terrain, le limogeage début janvier d'Amorim, après un mandat de 14 mois sans éclat, a provoqué un sursaut chez les joueurs qui, sous la houlette de Michael Carrick, sont remontés à la 4e place de Premier League, avec l'espoir de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.