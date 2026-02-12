  1. Clients Privés
Le boss de ManU crée un tollé «Le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrés»

Clara Francey

12.2.2026

Le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, fondateur du groupe Inéos et copropriétaire de Manchester United, a dit «regretter» jeudi la polémique né d'un entretien où il évoquait un Royaume-Uni «colonisé par les immigrés», s'excusant pour le choix des «mots» utilisés sans changer ses positions sur le fond.

Agence France-Presse

12.02.2026, 16:52

«Je regrette que les mots que j'ai choisis d'utiliser aient offensé certaines personnes au Royaume-Uni et en Europe et créé de l'émotion, mais il est important de soulever la question d'une immigration maîtrisée et bien gérée, au soutien de la croissance économique», a écrit le dirigeant de 73 ans dans un communiqué.

Il dit avoir voulu «insister sur la nécessité pour les gouvernements de gérer les enjeux migratoires en lien avec l'investissement dans les compétences, l'industrie et l'emploi, afin que la prospérité à long terme soit partagée par tous. Il est crucial que nous maintenions un débat ouvert sur les défis auxquels le Royaume-Uni est confronté».

Ce partisan du Brexit, résident à Monaco et sympathisant du leader anti-immigration Nigel Farage, a déclenché une polémique après la diffusion d'un entretien à Sky Sports mercredi, dans lequel il évoquait un Royaume-Uni «colonisé par les immigrés».

Il a conspué «une économie avec neuf millions de personnes bénéficiant d'aides sociales et un afflux massif d'immigrés» en s'appuyant sur des statistiques démographiques erronées pour soutenir sa théorie d'une supposée vague migratoire dans son pays natal.

Cette interview a suscité un tollé notamment parmi les supporters de Manchester United et jusque dans le milieu politique, le Premier ministre Keir Starmer ayant appelé dès mercredi Ratcliffe à «présenter ses excuses» pour ses propos «offensants et erronés».

Le maire travailliste du Grand Manchester, Andy Burnham, s'est joint au concert des critiques jeudi sur X. «Ces commentaires vont à l'encontre de tout ce que Manchester a toujours représenté: un lieu où des personnes de toutes races, de toutes confessions et sans confession se sont unies au fil des siècles pour construire notre ville et nos institutions, y compris le Manchester United FC», a-t-il écrit.

«Appeler à limiter les flux d'immigration est une chose, mais dépeindre ceux qui viennent ici comme une force d'invasion hostile en est une autre. C'est inexact, insultant, incendiaire et cela devrait être retiré», a ajouté le responsable politique.

L'association Kick It Out de lutte contre les discriminations dans le football anglais a également taclé jeudi des propos «honteux» qui «sèment la discorde à un moment où le football contribue tant à rassembler les communautés».

Elle s'est insurgée face aux «chiffres inexacts qu'il a mentionnés» et lui rappelle que «Manchester United compte des supporters très diversifiés et joue dans une ville dont l'histoire culturelle a été enrichie par les immigrants».

