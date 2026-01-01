Manchester City a été frustré jeudi par Sunderland (0-0), promu toujours invaincu cette saison à domicile, et se retrouve quatre points derrière le leader Arsenal à mi-parcours de la saison en Premier League.

Xhaka lors d'un duel musclé avec Bernardo Silva Keystone

Agence France-Presse Arthur Rappaz

L'équipe de Pep Guardiola (2e, 41 pts) perd du terrain sur Arsenal (1er, 45 pts), vainqueur mardi 4-1 du dernier membre du podium, Aston Villa (3e, 39 pts).

Quant à Sunderland, le promu dirigé par Régis Le Bris occupe la septième place (29 pts) après 19 journées, soit la moitié du championnat.

Les Black Cats ont encore livré une performance remarquable dans leur Stadium of Light, où ils avaient déjà tenus en échec Aston Villa (1-1) et Arsenal (2-2) plus tôt dans la saison.

Il manquait pourtant leur défenseur Dan Ballard, blessé, et une demi-douzaine de joueurs partis à la Coupe d'Afrique des nations.

Un portier en verve

Le gardien néerlandais Robin Roefs s'est illustré en repoussant les tentatives d'Erling Haaland (37e), Savinho (48e) et Josko Gvardiol (65e). Il a aussi été sauvé par un hors-jeu sur un but de Bernardo Silva (7e), par Nordi Madueke sur un tir de Jérémy Doku (70e) et par un poteau (74e).

Manchester City restait sur six victoires d'affilée en championnat.

Guardiola a été contraints de remplacer Savinho et Nico Gonzalez, blessés durant la rencontre et remplacés respectivement par Jérémy Doku et Rodri, deux revenants.