Premier League Leeds tenu en échec sans Noah Okafor

ATS

21.2.2026 - 18:40

Leeds n'est pas passé loin d'un gros résultat sur la pelouse d'Aston Villa samedi en Premier League. Privés de Noah Okafor, blessé à une cuisse, les Whites ont finalement concédé le match nul (1-1).

Keystone-SDA

21.02.2026, 18:40

Le promu a ouvert le score à la 31e par Anton Stach et longtemps tenu son avantage, avant de finalement craquer à la 88e sur une réussite de Tammy Abraham. Le club du Yorkshire est provisoirement 15e, avec sept points d'avance sur le premier relégable West Ham.

Leeds évoluait sans son attaquant bâlois Noah Okafor, touché à une cuisse dimanche dernier en 16es de finale de la Coupe d'Angleterre, déjà à Birmingham (victoire aux tirs au but contre Birmingham City, club de 2e division). «Il manquera très certainement les deux prochains matches», avait déclaré son entraîneur Daniel Farke jeudi en conférence de presse.

Le Bâlois vise un retour en équipe de Suisse après avoir enchaîné les bonnes performances. Il a marqué deux buts et délivré une passe décisive lors de ses trois derniers matches.

