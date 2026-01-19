  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League Les Citizens musclent leur défense avec l’arrivée de Marc Guéhi

ATS

19.1.2026 - 19:02

Manchester City a renforcé son secteur défensif, affaibli par plusieurs blessures, avec le recrutement annoncé lundi de Marc Guéhi. Le contrat du capitaine de Crystal Palace arrivait à expiration en fin de saison.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

19.01.2026, 19:02

19.01.2026, 20:59

Selon les médias britanniques, Manchester City a déboursé l'équivalent de 21 millions de francs pour faire venir l'international anglais de 25 ans. Le nouveau no 15 des Cityzens a signé un contrat de cinq ans et demi, soit jusqu'en 2031, précise le club dans un communiqué.

Actuel deuxième de Premier League, à sept points du leader Arsenal, City est privé sur blessure de ses défenseurs centraux Josko Gvardiol, John Stones et Ruben Dias. Fiable, expérimenté et rarement blessé, Marc Guéhi affiche 26 sélections avec l'équipe d'Angleterre, dont il est un des titulaires.

Premiers trophées

Formé à Chelsea, Guéhi a effectué l'essentiel de sa carrière à Crystal Palace, dont il a porté le maillot 188 fois depuis son arrivée en 2021. Il restera dans l'histoire comme le premier capitaine à avoir soulevé un trophée avec les «Eagles», en l'occurrence la Coupe d'Angleterre, en mai dernier après la finale remportée à Wembley contre Manchester City.

Le club du sud de Londres, qui avait déjà perdu ses stars Michael Olise (Bayern Munich) et Eberechi Eze (Arsenal) lors des mercatos précédents, était parvenu à le retenir au dernier jour du mercato estival, alors qu'un accord avait été trouvé avec Liverpool.

Il s'est résolu à le céder cet hiver pour éviter de le voir partir libre, sans indemnité de transfert, à l'issue de son contrat. Mais les conditions de son départ à mi-saison ont généré des tensions entre la direction du club et l'entraîneur Oliver Glasner.

Il s'agit du deuxième recrutement hivernal pour Manchester City après l'arrivée de l'ailier Antoine Semenyo en provenance de Bournemouth.

Les plus lus

Groenland : Trump durcit le ton sur les surtaxes douanières
Un ticket d'entrée à un milliard de dollars pour siéger au «Conseil de paix» de Trump
Michel Platini dégomme Gianni Infantino : «Il a viré autocrate»
Une CAN 2025 minée par les polémiques arbitrales
«Ce n'est pas drôle» - Deux vétérans suisses nagent en eaux troubles
«On va le laisser faire ses petites crises» - Tanguy Nef se paie Kristoffersen