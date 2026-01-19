Manchester City a renforcé son secteur défensif, affaibli par plusieurs blessures, avec le recrutement annoncé lundi de Marc Guéhi. Le contrat du capitaine de Crystal Palace arrivait à expiration en fin de saison.

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Selon les médias britanniques, Manchester City a déboursé l'équivalent de 21 millions de francs pour faire venir l'international anglais de 25 ans. Le nouveau no 15 des Cityzens a signé un contrat de cinq ans et demi, soit jusqu'en 2031, précise le club dans un communiqué.

Actuel deuxième de Premier League, à sept points du leader Arsenal, City est privé sur blessure de ses défenseurs centraux Josko Gvardiol, John Stones et Ruben Dias. Fiable, expérimenté et rarement blessé, Marc Guéhi affiche 26 sélections avec l'équipe d'Angleterre, dont il est un des titulaires.

Premiers trophées

Formé à Chelsea, Guéhi a effectué l'essentiel de sa carrière à Crystal Palace, dont il a porté le maillot 188 fois depuis son arrivée en 2021. Il restera dans l'histoire comme le premier capitaine à avoir soulevé un trophée avec les «Eagles», en l'occurrence la Coupe d'Angleterre, en mai dernier après la finale remportée à Wembley contre Manchester City.

Le club du sud de Londres, qui avait déjà perdu ses stars Michael Olise (Bayern Munich) et Eberechi Eze (Arsenal) lors des mercatos précédents, était parvenu à le retenir au dernier jour du mercato estival, alors qu'un accord avait été trouvé avec Liverpool.

Il s'est résolu à le céder cet hiver pour éviter de le voir partir libre, sans indemnité de transfert, à l'issue de son contrat. Mais les conditions de son départ à mi-saison ont généré des tensions entre la direction du club et l'entraîneur Oliver Glasner.

Il s'agit du deuxième recrutement hivernal pour Manchester City après l'arrivée de l'ailier Antoine Semenyo en provenance de Bournemouth.