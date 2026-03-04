Le leader Arsenal a enchaîné une troisième victoire d'affilée en Premier League, mercredi à Brighton (1-0), et compte désormais sept points d'avance sur Manchester City, son dauphin accroché à domicile par Nottingham Forest (2-2).

Arsenal s’impose à Brighton et profite du nul de City. IMAGO/Shutterstock

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Les Gunners ont cependant disputé un match en plus que l'équipe de Pep Guardiola, chez qui ils se rendront le dimanche 19 avril pour l'affiche de la 33e journée en forme de «finale» pour le titre.

A Brighton, ils ont entretenu leur bonne dynamique grâce à un but de Bukayo Saka, capitaine du soir en l'absence de Martin Odegaard, forfait sur blessure au même titre que William Saliba.

L'ailier droit a déclenché une frappe puissante depuis l'entrée de la surface qui a été déviée par Carlos Baleba, légèrement mais suffisamment pour surprendre le gardien Bart Verbruggen (9e).

Arsenal (1er, 67 pts) s'est accroché à ce but précoce pour obtenir une troisième victoire consécutive en Premier League, après deux derbies londoniens gagnés contre Tottenham et Chelsea.

Les Citizens butent contre Nottingham

Manchester City (2e, 60 pts) avait lui enchaîné quatre victoires en championnat, avec seulement deux buts encaissés, avant de perdre le fil face à Nottingham Forest (2-2), le dix-septième du championnat.

Tout a bien commencé pour l'équipe de Pep Guardiola, rapidement devant sur un nouveau but d'Antoine Semenyo, présent pour reprendre un centre de l'attaquant français Rayan Cherki (31e, 1-0).

Nottingham s'est rebiffé et a égalisé par son capitaine Morgan Gibbs-White, buteur magnifique d'une talonnade passée entre les jambes de Ruben Dias et que n'a pas vu venir Gianluigi Donnarumma (56e, 1-1).

Man City a vite chassé les doutes sur un corner repris de la tête par Rodri, son Ballon d'or 2024 (62e, 2-1), mais Nottingham est revenu après une frappe enroulée d'Elliot Anderson (76e).

Les Citizens ont poussé très fort dans les ultimes secondes mais ont buté sur Murillo, auteur d'une intervention décisive à l'ultime seconde du match (90e+9).