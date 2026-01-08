  1. Clients Privés
Premier League Les Gunners freinés par Liverpool dans un match sans relief

Melchior Cordonier

8.1.2026

Le leader Arsenal, méconnaissable, a été freiné dans sa quête de titre jeudi soir à domicile par le champion sortant, Liverpool, (0-0) à l'issue d'une affiche de la 21e journée pauvre en spectacle et en occasions de but.

Arteta et ses hommes tenus en échec dans un match sans but.
Arteta et ses hommes tenus en échec dans un match sans but.
EPA

Agence France-Presse

08.01.2026, 23:08

Au classement de la Premier League, l'écart reste de six points entre Arsenal (1er, 49 pts) et ses plus proches poursuivants, Manchester City et Aston Villa (43 pts), accrochés la veille respectivement par Brighton (1-1) et Crystal Palace (0-0).

Liverpool (4e, 35 pts) demeure à huit longueurs du podium et se trouve sous la menace de Brentford (5e, 33 pts), victorieux de Sunderland mercredi et auteur d'une spectaculaire remontée au classement.

Arsenal a monopolisé le ballon en première période sans en faire grand-chose, face à des «Reds» à la tactique d'abord défensive, prudente et frustrante pour leurs hôtes.

Ces derniers ont failli marquer en contre-attaque, mais le tir lobé de l'arrière droit Conor Bradley a échoué sur le haut de la barre transversale de David Raya (27e).

En seconde période, Liverpool a été l'équipe la plus dominante, de loin. Les deux premières occasions d'Arsenal ne sont intervenues que dans le temps additionnel, avec une tête de Gabriel Jesus puis un tir de Martinelli, tous deux stoppés par Alisson (90e+1).

Liverpool a perdu juste après Conor Bradley, qui s'est blessé tout seul et est sorti sur civière, en grande souffrance. C'est un nouveau coup dur à gérer pour l'entraîneur Arne Slot, déjà privé des attaquants Hugo Ekitiké et Alexander Isak sur blessure.

