Premier League Les Gunners tiennent City à distance après leur récital, Xhaka fait son retour

ATS

22.2.2026 - 19:52

Arsenal s'est imposé 4-1 face à Tottenham dimanche, à la faveur des doublés d'Eberechi Eze et de Viktor Gyökeres. Ce succès permet aux Gunners de garder à distance Manchester City, qui a disputé un match de moins.

Keystone-SDA

22.02.2026, 19:52

22.02.2026, 19:57

Après l'égalisation de Tottenham à la 34e par Randal Kolo Muani, l'équipe de Mikel Arteta a corrigé le tir dès l'entame de la seconde période par Gyökeres (47e/94e), avant qu'Eze ne signe un doublé (32e/61e). Arsenal, qui aurait été sous la menace des Cityzens en cas de défaite, se donne de l'air en conservant cinq longueurs d'avance sur City.

Sunderland s'incline pour le retour de Xhaka

La capitaine de l'équipe nationale suisse Granit Xhaka a effectué son retour après une absence de cinq matches suite à une blessure à une cheville. Il est entré en jeu à la 77e lors de la défaite 3-1 de son équipe Sunderland face à Fulham.

Liverpool a attendu les derniers instants de la rencontre pour emporter l'enjeu 1-0 face au Sunderland de Dan Ndoye. L'international suisse, qui a fait son apparition à la 66e, a pu voir Alexis Mac Allister bénéficier d'un rebond favorable à la 97e pour permettre aux Reds d'arracher la victoire et de revenir à la 6e place, à hauteur de Chelsea et de Manchester United (tous à 45pts), avant la rencontre entre ManU et Everton lundi.

