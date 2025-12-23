Arsenal a trouvé le chemin des demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise en battant Crystal Palace à l'issue d'une longue séance de tirs au but, 8-7 (1-1 à l'issue du temps réglementaire) mardi sur la pelouse de l'Emirates Stadium.

Arsenal a joué à se faire peur contre Crystal Palace en League Cup. IMAGO/Shutterstock

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Les Gunners peuvent dire merci à Maxence Lacroix, le défenseur central français de Crystal Palace, qui a connu une soirée cauchemardesque: auteur du but contre son camp à la 80e qui a permis à Arsenal d'ouvrir le score, il a raté son pénalty lors de la séance de tirs au but quelques minutes plus tard, qualifiant de fait les Gunners pour le prochain tour.

Marc Guehi avait égalisé pour Palace sur le gong du temps réglementaire (90e+5).