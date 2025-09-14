Champion d'Angleterre, Liverpool a signé une quatrième victoire en quatre matches de Premier League dimanche à Burnley (1-0). Les Reds ont eu besoin d'un penalty en fin de match pour s'en sortir.

Liverpool s'en sort sur le fil face à Burnley ! 🥵



Les champions en titre s'imposent sur la pelouse du promu grâce à un pénalty transformé par Mohamed Salah au bout du temps additionnel 🫨#BURLIV | #PremierLeague pic.twitter.com/yp1ExbPQ9O — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 14, 2025

Keystone-SDA ATS

Mohamed Salah a frappé en force (95e) devant le parcage de ses supporters, tout heureux de la main coupable d'Hannibal Mejbri quelques secondes plus tôt. Ce succès permet à Liverpool de conserver trois points d'avance sur le trio Arsenal, Tottenham et Bournemouth.

Les Reds ont eu de la peine à faire la différence à Turf Moor, où la défense des Clarets a longtemps résisté, avec rigueur et courage. Ils devront hausser leur niveau mercredi pour leurs débuts en Ligue des champions contre l'Atlético Madrid, à Anfield.