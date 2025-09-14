  1. Clients Privés
Premier League Les Reds filent droit : 4 sur 4 malgré des sueurs froides

ATS

14.9.2025 - 17:31

Champion d'Angleterre, Liverpool a signé une quatrième victoire en quatre matches de Premier League dimanche à Burnley (1-0). Les Reds ont eu besoin d'un penalty en fin de match pour s'en sortir.

Keystone-SDA

14.09.2025, 17:31

14.09.2025, 17:53

Mohamed Salah a frappé en force (95e) devant le parcage de ses supporters, tout heureux de la main coupable d'Hannibal Mejbri quelques secondes plus tôt. Ce succès permet à Liverpool de conserver trois points d'avance sur le trio Arsenal, Tottenham et Bournemouth.

Les Reds ont eu de la peine à faire la différence à Turf Moor, où la défense des Clarets a longtemps résisté, avec rigueur et courage. Ils devront hausser leur niveau mercredi pour leurs débuts en Ligue des champions contre l'Atlético Madrid, à Anfield.

