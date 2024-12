Liverpool a terminé en beauté sa superbe première moitié de saison, dimanche à Londres contre West Ham (5-0), pour maintenir sa confortable avance en tête de la Premier League.

MO SALAH EST MAGIQUE 🪄



Pour le plaisir des yeux, on se revoit ce contrôle petit-pont MA-GNI-FI-QUE de Mo Salah pour le but de Cody Gakpo

AFP Melchior Cordonier

Les «Reds» referment l'année 2024 avec une quatorzième victoire en championnat (trois matchs nuls et une seule défaite) et une avance de huits points sur leur actuel dauphin, l'étonnant Nottingham Forest (2e, 37 pts).

Avec 45 unités, ils tiennent à bonne distance Arsenal (3e, 36 pts) et Chelsea (4e, 35 pts), engagés plus tard dans cette 19e journée. Ils ont en outre une cartouche supplémentaire avec le derby contre Everton, qu'ils n'ont pu disputer en décembre à cause de la tempête Darragh.

Au London stadium, la faible résistance opposée par West Ham a volé en éclats dès la première période, conclue à 3-0 et huit tirs cadrés en faveur des visiteurs.

Bien trop forts

Les «Hammers» n'en ont réussi aucun avant la mi-temps. Seule une frappe de Mohammed Kudus (38e), repoussée par un poteau d'Alisson, a donné quelques frissons aux «Reds».

Ces derniers étaient bien trop forts, dans tous les compartiments: la technique, la discipline et l'engagement.

Luis Diaz a allumé la première mèche (30e, 1-0) puis l'incendie s'est propagé par Mohamed Salah, passeur pour Cody Gakpo (40e, 2-0), buteur avec l'aide d'Alphonse Areola, à la main pas assez ferme (44e, 3-0), puis de nouveau passeur décisif, cette fois pour Diogo Jota (84e, 5-0).

L'ailier égyptien, dont le contrat expire en juin, affiche des statistiques exceptionnelles cette saison en Premier League: il en est à la fois le meilleur buteur (17) et le meilleur passeur (13 "assists").

Areola l'a privé d'un doublé (47e) mais le gardien français n'a rien pu faire sur la lourde frappe de Trent Alexander-Arnold (54e, 4-0) détournée de la tête par un de ses défenseurs.

Dimanche prochain contre Manchester United, à Anfield, Liverpool tentera d'étirer une invincibilité désormais longue de 23 matches (20 victoires et 3 nuls), toutes compétitions confondues.

L'équipe d'Arne Slot n'a perdu qu'un seul de ses 27 matches disputés cette saison: c'était le 14 septembre contre son actuel dauphin Nottingham Forest (0-1), lors de la quatrième journée.