A peine installé sur le banc, l'entraîneur intérimaire de Manchester United, Michael Carrick, a connu des débuts parfaits face à Manchester City (2-0) samedi à Old Trafford en ouverture de la 22e journée du championnat d'Angleterre.

Agence France-Presse Arthur Rappaz

L'ancien milieu de terrain des Red Devils a vu son équipe profiter d'un adversaire apathique, qui a peut-être laissé filer ses derniers espoirs pour le titre.

Les joueurs de Pep Guardiola, qui n'ont pris que 3 points en quatre matches depuis le début de l'année 2026, restent deuxièmes, à six points d'Arsenal, le leader, qui aura l'occasion d'accroître son avance dans la soirée à Nottingham Forest (18h30).

Ils sont aussi sous la menace d'Aston Villa, qu'ils ne devancent qu'à la différence de buts. Le club de Birmingham recevra Everton dimanche.

United, qui remonte provisoirement à la 4e place, a pris le jeu à son compte dès le début de la rencontre, avec notamment une tête de Harry Maguire sur la transversale (3e) et un tir de Patrick Dorgu repoussé par Gianluigi Donnarumma (22e).

Donnarumma n’a pas démérité

Le portier italien des Citizens s'est de nouveau illustré en seconde période face à Amad (57e) puis Bryan Mbeumo (63e), mais a fini par s'incliner deux minutes plus tard face à l'avant-centre camerounais, lancé par Bruno Fernandes (1-0, 65e).

Dorgu a mis fin au suspense à la réception d'un centre de Cunha en profitant d'une défense lente et désorientée et privé pour encore un mois de Ruben Dias (2-0, 76e).

Les Red Devils signent leur première victoire depuis le 26 décembre et offrent des débuts de rêve à Michael Carrick, nommé jusqu'à la fin de la saison en remplacement du Portugais Ruben Amorim.