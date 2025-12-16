Les révélations explosives de Bruno Fernandes sur Manchester United

Manchester United «voulait» que Bruno Fernandes quitte le club l'été dernier, a déclaré le milieu portugais, qui s'est dit «blessé» par la position du club anglais, où il est finalement resté, grâce au soutien de son entraîneur Ruben Amorim.

Agence France-Presse Clara Francey

«Le club voulait que je parte. Je l'ai dit aux dirigeants et je crois qu'ils n'ont pas eu le courage de prendre cette décision car le coach me voulait», a expliqué le joueur international, dans un entretien diffusé lundi soir par la chaîne Canal 11 de la Fédération portugaise de football.

«Mais si moi j'avais dit que je voulais partir, même si le coach voulait que je reste, le club m'aurait laissé», a-t-il poursuivi, selon des propos repris sur le site du quotidien sportif A Bola.

«Ma passion et mon empathie envers le club était les mêmes, mais il arrive un point où l'argent devient pour eux plus important que toi», a lâché Fernandes, 31 ans, qui a rejoint les «Red Devils» en janvier 2020.

«De la part du club, j'ai senti ‹si tu pars c'est pas si mauvais pour nous›. Cela m'a un peu blessé», a insisté le milieu offensif, l'un des cadres du vestiaire de MU, et porteur du brassard de capitaine.

Bruno Fernandes a indiqué qu'il avait envisagé un transfert vers l'Arabie saoudite, où évoluent le quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo et d'autres internationaux portugais. Il est le meilleur passeur de Premier League à ce stade de la saison, avec 7 passes décisives, assorties de cinq buts.