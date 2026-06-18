Le défenseur central néerlandais de Brighton Jan Paul van Hecke s'est engagé avec Tottenham pour 52 millions de livres sterling (près de 55 millions de francs). Les Londoniens l'ont annoncé jeudi.

Jan Paul van Hecke rejoint Tottenham. IMAGO/DeFodi Images

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Van Hecke, 26 ans, retrouve à Tottenham l'entraîneur italien Roberto De Zerbi avec lequel il a travaillé durant deux saisons à Brighton.

Van Hecke, qui rejoindra le club du nord de Londres après la Coupe du monde, est la troisième recrue de Tottenham après les arrivées du latéral gauche écossais Andy Robertson et du central argentin Marcos Senesi, tous deux arrivés libres respectivement en provenance de Liverpool et Bournemouth.