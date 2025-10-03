  1. Clients Privés
Premier League Coup dur pour Liverpool, privé de son ange gardien

ATS

3.10.2025 - 11:35

Liverpool sera privé plusieurs semaines de son gardien Alisson (33 ans). L'international brésilien souffre d'une blessure aux ischio-jambiers contractée mardi en Ligue des champions.

Alisson Becker s’est blessé mardi en Ligue des champions.
IMAGO/Anadolu Agency
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

03.10.2025, 11:35

«Alisson ne fait pas partie de l'équipe de demain (samedi) et il ne se rendra pas au Brésil pour jouer avec la sélection nationale» dans les dix prochains jours, a affirmé Arne Slot. Le manager des Reds s'exprimait à la veille de la rencontre de Premier League contre Chelsea samedi à Stamford Bridge.

Alisson s'est blessé sur un arrêt à la 56e minute et a été remplacé par le Géorgien Giorgi Mamardashvili lors de la défaite des Reds 1-0 en Turquie mardi. Il s'agissait du deuxième revers consécutif après celui à Crystal Palace en championnat.

Ligue des champions. Liverpool traîne les pieds ! OM, Inter, Bayern et Atlético en balade

Ligue des championsLiverpool traîne les pieds ! OM, Inter, Bayern et Atlético en balade

Slot n'a pas indiqué la durée exacte de l'indisponibilité de son gardien numéro un. Il serait cependant «surpris» de le voir reprendre dès le premier match après la fenêtre internationale, qui n'est autre que le choc contre Manchester United (19 octobre).

Galatasaray – Liverpool 1-0

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

30.09.2025

