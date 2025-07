«C'est inconcevable» - Liverpool, Ronaldo et le monde du foot sous le choc

L'attaquant portugais de Liverpool Diogo Jota et son frère André sont morts durant la nuit de mercredi à jeudi dans un accident de la route dans le nord-ouest de l'Espagne. Voici une synthèse des principales réactions.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota. — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025

Le club de football de Liverpool:

«Le Liverpool Football Club est bouleversé par le décès tragique de Diogo Jota. Le Liverpool FC ne fera aucun autre commentaire pour le moment et demande à ce que la vie privée de la famille, des amis, des coéquipiers et du personnel des clubs de Diogo et André soit respectée, alors qu'ils tentent de surmonter cette perte inimaginable.»

La Fédération portugaise de football:

«La Fédération portugaise de football et tout le football portugais sont totalement dévastés par la mort de Diogo Jota et de son frère André Silva, survenue cette nuit en Espagne. Beaucoup plus qu'un joueur fantastique, avec presque 50 sélections en équipe nationale A, Diogo Jota était une personne extraordinaire, respectée par tous ses collègues et adversaires. Nous avons perdu deux champions. La disparition de Diogo et d'André Silva représente des pertes irréparables pour le football portugais.»

Cristiano Ronaldo, international portugais, ex-coéquipier de Jota, sur Instagram et X:

«C'est inconcevable. Encore récemment nous étions ensemble avec la Selaçao, tu venais de te marier. A ta famille, à ta femme et à tes enfants, j'adresse mes condoléances et leur souhaite toute la force du monde. Je sais que tu seras toujours avec eux.»

Le Premier ministre portugais Luis Montenegro:

«C'est une journée triste pour le football et pour le sport national et international. Diogo est un athlète qui a beaucoup fait honneur au Portugal. Je transmets aux membres de la famille mes plus sincères condoléances.»

Le club de football de Porto:

«Le club de football de Porto est en deuil. C'est avec choc et profond regret que nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Diogo Jota et de son frère André Silva, qui était également notre joueur dans les catégories jeunes. Reposez en paix.»

Le club de football de l'Atlético de Madrid:

«L'Atlético Madrid est sous le choc après l'annonce tragique du décès de Diogo Jota, ancien joueur du club, et de son frère André. Nous adressons nos sincères condoléances à leur famille et à leurs proches. Reposez en paix.»

Darwin Nunez, attaquant uruguayen de Liverpool, ex-coéquipier de Jota, sur Instagram:

«Il n'existe aucun mot de réconfort pour autant de douleur. Je me souviendrai toujours de toi avec ton sourire, comme un bon coéquipier sur et en dehors du terrain. J'envoie toute ma force à sa famille, de là où il est je suis sûr qu'il sera toujours avec vous, en particulier sa femme et ses trois enfants. Reposez en paix Diogo et André»

Ruben Neves, international portugais, ex-coéquipier de Jota, sur Instagram:

«Ils disent qu'on ne perd les gens que lorsqu'on les oublie. Je ne t'oublierai jamais !»

Rafael Leao, international portugais, ex-coéquipier de Jota, sur Instagram:

«Repose en paix, mon frère.»

LeBron James, basketteur américain et actionnaire minoritaire de Liverpool, sur X:

«Mes prières accompagnent ses proches en ce moment difficile ! Que chacun soit guidé et protégé ! YNWA (You'll Never Walk Alone) JOTA !!»

Keir Starmer, Premier ministre britannique:

«Nos premières pensées vont à sa famille et à ses amis en particulier. Des millions de fans de Liverpool, mais aussi des fans de football, ou non, sont également choqués par cette nouvelle. (...) C'est bouleversant»